Αναστάτωση στο αεροδρόμιο του Χίθροου: Πλημμύρισαν δύο τερματικοί σταθμοί

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, καθώς η πρόσβαση σε δύο τερματικούς σταθμούς είναι περιορισμένη, λόγω πλημμύρας που προκλήθηκε στο σημείο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, το αεροδρόμιο του Χίθροου δήλωσε: «Πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στην κεντρική περιοχή των τερματικών σταθμών έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο ορισμένων δρόμων, περιορίζοντας την πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς 2 και 3».

Το αεροδρόμιο συνιστά σε επιβάτες που ταξιδεύουν προς ή από οποιονδήποτε από αυτούς τους τερματικούς σταθμούς να μην μετακινηθούν οδικώς και αν' αυτού να χρησιμοποιήσουν το Μετρό της πόλης.

«Εργαζόμαστε εντατικά για να λυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν, ζητούμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία που προκλήθηκε», κατέληξε η ανακοίνωση.

Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε την πλημμύρα, αλλά το αεροδρόμιο ανέφερε ότι διερευνά την αιτία και εκτιμά τις ζημιές, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.