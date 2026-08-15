Μύκονος: Πλήθος κόσμου στο πανηγύρι της Παναγιάς Τουρλιανής

Snapshot Η Άνω Μερά στη Μύκονο γέμισε κόσμο για το πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής το βράδυ της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με ζωντανή μουσική από τον Λευτέρη Καντενάσο και την ομάδα του.

Ο χορευτικός όμιλος «Μαντώ» πρόσθεσε παραδοσιακό στοιχείο στην εκδήλωση.

Το πανηγύρι αποτέλεσε σημείο συνάντησης για όλες τις ηλικίες και τόνισε την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση της Μυκόνου.

Η εκδήλωση ξεχώρισε από την κοσμοπολίτικη εικόνα και τη νυχτερινή ζωή του νησιού. Snapshot powered by AI

Η Άνω Μερά στην Μύκονο φόρεσε τα γιορτινά της το βράδυ της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου, με το καθιερωμένο καλοκαιρινό πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής να στέφεται από απόλυτη επιτυχία, προσελκύοντας εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες του νησιού των ανέμων.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, η πλατεία του χωριού γέμισε από νωρίς από πολύ κόσμο, ο οποίος διασκέδασε σε ένα γνήσιο νησιωτικό γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε ο Λευτέρης Καντενάσος στο βιολί, μαζί με την μουσική του παρέα: τον Κώστα Πατέλη στο λαούτο και το τραγούδι, την Ράνια Λίβα στην φωνή, τον Αργύρη Δημήτρη στα ντραμς, τον Αντώνη Μπουκάλη στο αρμόνιο και τον Γιάννη Κουτσιούκη στο μπουζούκι.

Την εκδήλωση πλαισίωσε και ο χορευτικός όμιλος «Μαντώ», προσθέτοντας παραδοσιακό χρώμα στο γλέντι.

Το πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, αναδεικνύοντας την δύναμη της συλλογικότητας και της πολιτιστικής και θρησκευτικής παράδοσης της Μυκόνου, μακριά από την γνωστή κοσμοπολίτικη εικόνα και την νυχτερινή ζωή.

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