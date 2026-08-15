Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια

Είκοσι είναι ο νεότερος απολογισμός των ατόμων που έχασαν την ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ανοιχτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να καταγράφηκε στα 6,2 Ρίχτερ στις 01:14 (ώρα Ελλάδος).

Κατέρρευσαν κτήρια, πόλεις και χωριά δεν έχουν ρεύμα

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Νούσα Τενγκάρα, Ρούντι Νταρμόκο, ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Σίκα και στην επαρχία Μανγκαράι, καθώς ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές και κατάρρευση κτιρίων.

Ο ίδιος τόνισε ότι λόγω του σεισμού, πολλές πόλεις και χωριά δεν έχουν ρεύμα, δυσκολεύοντας έτσι τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

«Συνεχίζουμε να συλλέγουμε αναφορές για ζημιές και θύματα, αλλά υπάρχουν διακοπές στις υπηρεσίες επικοινωνίας», δήλωσε ο Νταρμόκο.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση δείχνουν διάφορα νοσοκομεία να εκκενώνονται προληπτικά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν δημιουργηθεί προσωρινοί χώροι περίθαλψης, σε εξωτερικούς χώρους, για να αντιμετωπιστούν τυχόν επείγοντα περιστατικά.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα σε μεγάλο μέρος του νησιού Φλόρες, με αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές.

Η Γιοχάννα Έμπου, κάτοικος της επαρχίας Σίκα, ανέφερε ότι αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές από τις έντονες δονήσεις και ότι οι πανικοβλημένοι κάτοικοι έτρεξαν σε υψηλότερα σημεία για να σωθούν.

«Πολλά κτίρια εδώ υπέστησαν ζημιές... Είδα ότι η αίθουσα αναμονής στον τερματικό σταθμό του λιμανιού στο Μαουμέρε είχε καταρρεύσει», είπε η Έμπου στο Associated Press.

Φοιτητές του ιεροσπουδαστηρίου St. Peter Major Seminary στη Σίκα, οι οποίοι παρακολουθούσαν την πρωινή λειτουργία, έφυγαν πανικόβλητοι όταν κατέρρευσε η οροφή μιας αίθουσας, δήλωσε ο αιδεσιμότατος Guidelbertus Tanga, πρύτανης της σχολής, η οποία είναι γνωστή τοπικά ως Ιερατική Σχολή Ριταπίρετ, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι καθολική.

«Τουλάχιστον ένας ιερέας υπέστη κάταγμα στο πόδι του αφού πήδηξε από τον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια του σεισμού», δήλωσε ο ίδιος.

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό και στη Μίμα, μια πόλη στη γειτονική επαρχία Νούσα Τενγκάρα, ενώ έχουν γίνει αναφορές για ζημιές σε ορισμένα τμήματα του νότιου τμήματος του νησιού Σουλαουέσι.

Τεράστια έκρηξη ηφαιστείου

Λίγες ώρες νωρίτερα από τον σεισμό εξερράγη το ηφαίστειο στο βουνό Ίμπου, προκαλώντας μία τεράστια έκρηξη λάβας.

Το ηφαίστειο που βρίσκεται στη νήσο Φλόρες, στα ανατολικά της χώρας, σημείωσε την πιο δυνατή έκρηξη της χρονιάς, με τη λάβα να φτάσει σε ύψος έως και τα 5 χιλιόμετρα.

Η Ινδονησία είναι επιρρεπής στους σεισμούς

Η Ινδονησία, ένα τεράστιο αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, είναι επιρρεπής στους σεισμούς και έχει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», μια περιοχή στη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλος αριθμός σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.

Ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε τσουνάμι το 1992, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 2.500 άτομα στο νησί Φλόρες.

Το 2018, ένας σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ προκάλεσε ένα μεγάλο τσουνάμι που κατέστρεψε παράκτιες περιοχές, ενώ ολόκληρες γειτονιές στην πόλη Πάλου της ανατολικής Ινδονησίας μετατράπηκαν σε «ποτάμια» λάσπης. Η καταστροφή προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 4.400 ατόμων.

Το 2010, ένα τσουνάμι ύψους τριών μέτρων έπληξε τα νησιά Μενταβάι, ανοικτά της δυτικής ακτής της Σουμάτρας στην Ινδονησία, λίγα λεπτά αφού είχε σημειωθεί ένας τεράστιος υποθαλάσσιος σεισμός. Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν.

Τον Δεκέμβριο του 2004, ένας ισχυρός σεισμός 9,1 Ρίχτερ, ο οποίο σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρας, στη δυτική Ινδονησία, προκάλεσε ένα τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 230.000 ανθρώπους σε δώδεκα χώρες.

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