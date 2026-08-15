Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση δείχνουν διάφορα νοσοκομεία να εκκενώνονται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν δημιουργηθεί προσωρινοί χώροι περίθαλψης, σε εξωτερικούς χώρους, για να αντιμετωπιστούν τυχόν επείγοντα περιστατικά

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είκοσι είναι ο νεότερος απολογισμός των ατόμων που έχασαν την ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ανοιχτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να καταγράφηκε στα 6,2 Ρίχτερ στις 01:14 (ώρα Ελλάδος).

Indonesia Earthquake

Κατέρρευσαν κτήρια, πόλεις και χωριά δεν έχουν ρεύμα

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Νούσα Τενγκάρα, Ρούντι Νταρμόκο, ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Σίκα και στην επαρχία Μανγκαράι, καθώς ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές και κατάρρευση κτιρίων.

Ο ίδιος τόνισε ότι λόγω του σεισμού, πολλές πόλεις και χωριά δεν έχουν ρεύμα, δυσκολεύοντας έτσι τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

«Συνεχίζουμε να συλλέγουμε αναφορές για ζημιές και θύματα, αλλά υπάρχουν διακοπές στις υπηρεσίες επικοινωνίας», δήλωσε ο Νταρμόκο.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση δείχνουν διάφορα νοσοκομεία να εκκενώνονται προληπτικά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν δημιουργηθεί προσωρινοί χώροι περίθαλψης, σε εξωτερικούς χώρους, για να αντιμετωπιστούν τυχόν επείγοντα περιστατικά.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα σε μεγάλο μέρος του νησιού Φλόρες, με αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές.

Η Γιοχάννα Έμπου, κάτοικος της επαρχίας Σίκα, ανέφερε ότι αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές από τις έντονες δονήσεις και ότι οι πανικοβλημένοι κάτοικοι έτρεξαν σε υψηλότερα σημεία για να σωθούν.

«Πολλά κτίρια εδώ υπέστησαν ζημιές... Είδα ότι η αίθουσα αναμονής στον τερματικό σταθμό του λιμανιού στο Μαουμέρε είχε καταρρεύσει», είπε η Έμπου στο Associated Press.

Φοιτητές του ιεροσπουδαστηρίου St. Peter Major Seminary στη Σίκα, οι οποίοι παρακολουθούσαν την πρωινή λειτουργία, έφυγαν πανικόβλητοι όταν κατέρρευσε η οροφή μιας αίθουσας, δήλωσε ο αιδεσιμότατος Guidelbertus Tanga, πρύτανης της σχολής, η οποία είναι γνωστή τοπικά ως Ιερατική Σχολή Ριταπίρετ, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι καθολική.

«Τουλάχιστον ένας ιερέας υπέστη κάταγμα στο πόδι του αφού πήδηξε από τον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια του σεισμού», δήλωσε ο ίδιος.

Indonesia Earthquake

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό και στη Μίμα, μια πόλη στη γειτονική επαρχία Νούσα Τενγκάρα, ενώ έχουν γίνει αναφορές για ζημιές σε ορισμένα τμήματα του νότιου τμήματος του νησιού Σουλαουέσι.

Τεράστια έκρηξη ηφαιστείου

Λίγες ώρες νωρίτερα από τον σεισμό εξερράγη το ηφαίστειο στο βουνό Ίμπου, προκαλώντας μία τεράστια έκρηξη λάβας.

Το ηφαίστειο που βρίσκεται στη νήσο Φλόρες, στα ανατολικά της χώρας, σημείωσε την πιο δυνατή έκρηξη της χρονιάς, με τη λάβα να φτάσει σε ύψος έως και τα 5 χιλιόμετρα.

Η Ινδονησία είναι επιρρεπής στους σεισμούς

Η Ινδονησία, ένα τεράστιο αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, είναι επιρρεπής στους σεισμούς και έχει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», μια περιοχή στη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλος αριθμός σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.

Ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε τσουνάμι το 1992, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 2.500 άτομα στο νησί Φλόρες.

Το 2018, ένας σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ προκάλεσε ένα μεγάλο τσουνάμι που κατέστρεψε παράκτιες περιοχές, ενώ ολόκληρες γειτονιές στην πόλη Πάλου της ανατολικής Ινδονησίας μετατράπηκαν σε «ποτάμια» λάσπης. Η καταστροφή προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 4.400 ατόμων.

Το 2010, ένα τσουνάμι ύψους τριών μέτρων έπληξε τα νησιά Μενταβάι, ανοικτά της δυτικής ακτής της Σουμάτρας στην Ινδονησία, λίγα λεπτά αφού είχε σημειωθεί ένας τεράστιος υποθαλάσσιος σεισμός. Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν.

Τον Δεκέμβριο του 2004, ένας ισχυρός σεισμός 9,1 Ρίχτερ, ο οποίο σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρας, στη δυτική Ινδονησία, προκάλεσε ένα τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 230.000 ανθρώπους σε δώδεκα χώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτηρος Χανίων για τον Δεκαπενταύγουστο

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ημιβύθιση ιστιοφόρου - Υπήκοοι Τουρκίας και Βελγίου οι επιβαίνοντες

10:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κω μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και πινακίδες - Τραυμάτισε αστυνομικό

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια, χωρίς ρεύμα πόλεις και χωριά - Δείτε βίντεο

10:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Για πόσες διανυκτερεύσεις και πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής παρά το απαγορευτικό και τις τροποποιήσεις

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διπλωματική κρίση με τις ΗΠΑ, βλέπουν «ανάμιξη» στα πολιτικά πράγματα της χώρας

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μίσιγκαν: Έξι νεκροί από πυροβολισμούς - Νεκρός ο δράστης

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ζητά συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα για αντικατάσταση της ανακωχής με ειρήνη

09:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

09:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί άραγε καταρρέει μια αυτοκρατορία όπως η ΕΕ;

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η Καλαμαριά

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική για εκείνον»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται από τα λιμάνια της Αττικής - Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια, χωρίς ρεύμα πόλεις και χωριά - Δείτε βίντεο

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική για εκείνον»

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

07:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τουρισμός υπερπολυτελείας: Η αγορά των βιλών που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ