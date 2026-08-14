«Με χτυπούσαν συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά…» – Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού απορριμματοφόρου

Snapshot Οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας δέχτηκε επίθεση από ομάδα Σέρβων τουριστών.

Η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από παρατήρηση του οδηγού σε επικίνδυνη οδήγηση τουριστών σε «φρακαρισμένο» δρόμο.

Οι τουρίστες εμπόδισαν την πορεία του απορριμματοφόρου και δύο από αυτούς επιβιβάστηκαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Η επίθεση περιλάμβανε συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ το όχημα ήταν ακινητοποιημένο. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, όπου οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα Σέρβων τουριστών.

Σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού, όλα άρχισαν όταν η κυκλοφορία είχε «φρακάρει» σε ένα τμήμα του δρόμου μήκους περίπου 500 μέτρων. Όπως περιγράφει, εκεί αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιεί διαδοχικές προσπεράσεις.

«Όπως ήμασταν σταματημένοι, αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο να περνά πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και τον έκανα νόημα να μπει από πίσω, επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά», ανέφερε ο οδηγός, μιλώντας στον ALPHA.

Όπως υποστηρίζει, η παρατήρηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των τουριστών. Τα αυτοκίνητα φέρεται να οδήγησαν επιθετικά μπροστά από το απορριμματοφόρο, εμποδίζοντας την πορεία του, ενώ, στη συνέχεια κάποιοι από τους επιβαίνοντες κατέβηκαν από τα οχήματα.

Ο οδηγός περιγράφει ότι δύο άτομα ανέβηκαν στο απορριμματοφόρο και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν και αυτός στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», καταγγέλλει.

Όπως τόνισε, η επίθεση ήταν συνεχής και σημειώθηκε ενώ, το απορριμματοφόρο παρέμενε ακινητοποιημένο λόγω της δυσχέρειας στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

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