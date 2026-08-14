Δεκαπενταύγουστος στην TV – Ποια κανάλια μεταδίδουν τις Θείες Λειτουργίες

Την Κοίμηση της Θεοτόκου, τo «Πάσχα του καλοκαιριού», γιορτάζουμε αύριο και κάποια από τα κανάλια διαμορφώνουν ειδικά το πρόγραμμά τους.

Στις 08.00, μέσα από την ΕΡΤ2, μεταδίδεται το Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τήνου, καθώς και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης. Στις 09.00, στην ΕΡΤ3, μεταδίδεται απευθείας από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του ορεινού χωριού των Αγριδίων Ίμβρου, το συλλείτουργο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννου.

Ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για την Ορθοδοξία, το OPEN αύριο θα συνδεθεί ζωντανά με δύο σημαντικά προσκυνήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει τόσο τη Θεία Λειτουργία όσο και τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Σουμελά. Στις 08.30, θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 40 Εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Αμέσως μετά, στις 10.30, το OPEN θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. Σε απευθείας μετάδοση θα προβληθεί η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονος.

Το MEGA, αντίστοιχα, θα μεταδώσει στις 07.30 τη Θεία Λειτουργία από το ιστορικό μοναστήρι Παναγίας Φανερωμένης στην Ύδρα.

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