Πέθανε ο Τζίμι Ρίμερ – Ο τερματοφύλακας που έγραψε ιστορία με Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο πρώην τερματοφύλακας των Άστον Βίλα, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζίμι Ρίμερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Ρίμερ ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην ομάδα της Άστον Βίλα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1981, ενώ, έναν χρόνο αργότερα ξεκίνησε βασικός στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, όταν η αγγλική ομάδα επικράτησε με 1–0 της Μπάγερν Μονάχου στο Ρότερνταμ.

Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών, ο Ρίμερ δεν βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο στο τέλος κανενός από τους δύο τελικούς. Το 1968, ήταν στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία νίκησε την Μπενφίκα με 4–1, ενώ, στον τελικό του 1982 αγωνίστηκε μόλις για 9 λεπτά με τη φανέλα της Άστον Βίλα απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου.

Τότε, ένας τραυματισμός στον αυχένα τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να αντικατασταθεί από τον Νάιτζελ Σπινκ. Ο Ρίμερ επέστρεψε στον πάγκο εγκαίρως για να παρακολουθήσει το νικητήριο γκολ του Πίτερ Γουίδ και να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του.

Η Άστον Βίλα σημείωσε ότι ο Ρίμερ ήταν ένας από τους μόλις πέντε παίκτες της ομάδας που άρχισαν βασικοί και στα εννέα παιχνίδια στο Κύπελλο Πρωταθλητριών εκείνη τη σεζόν. Παράλληλα, είχε αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της πρωταθλήτριας ομάδας της περιόδου 1980 – 1981.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέφρασε επίσης τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατό του, ενώ, η Άρσεναλ τον αποχαιρέτησε, θυμίζοντας ότι ο Ρίμερ αγωνίστηκε σε 146 παιχνίδια με τους «κανονιέρηδες» και αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς του συλλόγου το 1975.

Ο Ρίμερ γεννήθηκε στο Σάουθπορτ τον Φεβρουάριο του 1948 και εντάχθηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως μαθητής το 1963, υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο δύο χρόνια αργότερα.

Παρέμεινε στο «Ολντ Τράφορντ» για 11 χρόνια, έχοντας κυρίως ρόλο αναπληρωματικού πίσω από τον Άλεξ Στέπνεϊ. Αγωνίστηκε κι ως δανεικός στη Σουόνσι, πριν «μετακομίσει» στην Άρσεναλ το 1974, όπου πραγματοποίησε 146 συμμετοχές.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Ρον Σόντερς τον έφερε στην Άστον Βίλα έναντι 65.000 λιρών.

Μετά το ντεμπούτο του απέναντι στην QPR, ο Ρίμερ έγινε ο βασικός τερματοφύλακας της Άστον Βίλα για έξι συνεχόμενες σεζόν, μετρώντας συνολικά 287 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό στον αυχένα, παρέμεινε βασικός για την Άστον Βίλα στο πρώτο μισό της σεζόν 1982 – 1983, προτού αγωνιστεί για τελευταία φορά λίγο μετά τα Χριστούγεννα, σε ντέρμπι του Μπέρμιγχαμ.

Το 1983, επέστρεψε στη Σουόνσι, αυτήν τη φορά με μόνιμη μεταγραφή, ενώ, αργότερα εργάστηκε ως προπονητής στην Κίνα και τον Καναδά.

Ο Ρίμερ φόρεσε μία φορά τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, καταγράφοντας τη μοναδική του συμμετοχή σε αγώνα απέναντι στην Ιταλία το 1976.