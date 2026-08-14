Τρελή αναζήτηση: Έχασε το δαχτυλίδι γάμου και βούτηξε σε 9 τόνους σκουπιδιών για να το βρει

To δαχτυλίδι είχε κρύψει στο στόμα της η προγιαγιά του 45χρονου άνδρα, φεύγοντας από τη Σοβιετική Ένωση το 1989 για τις ΗΠΑ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τρελή αναζήτηση: Έχασε το δαχτυλίδι γάμου και βούτηξε σε 9 τόνους σκουπιδιών για να το βρει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βίκτορ έχασε το οικογενειακό δαχτυλίδι γάμου, που είχε περάσει από την προγιαγιά του το 1989 από τη Σοβιετική Ένωση στις ΗΠΑ, όταν γλίστρησε στα σκουπίδια κατά λάθος.
  • Με τη βοήθεια του εργαζόμενου υγιεινής Χαβιέ Γκόμεζ, ο Βίκτορ αναζήτησε μέσα σε περίπου 9 τόνους σκουπιδιών σε σταθμό μεταφόρτωσης στο Μπρούκλιν.
  • Ο Γκόμεζ βρήκε το δαχτυλίδι μέσα σε μια λευκή σακούλα σκουπιδιών που περιείχε απορροφητικά μαξιλαράκια σκύλου, περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της έρευνας.
  • Το Τμήμα Υγιεινής της Νέας Υόρκης υποστηρίζει και παρέχει εξοπλισμό σε όσους αναζητούν χαμένα αντικείμενα στα σκουπίδια.
  • Η ιστορία της αναζήτησης και ανεύρεσης δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδείχθηκε από τη Washington Post.
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Ένα δαχτυλίδι, οικογενειακό κειμήλιο με μεγάλη συναισθηματική αξία, που ταξίδεψε από την τότε Σοβιετική Ένωση το 1989 στις ΗΠΑ μέσα στο στόμα μιας γυναίκας, προκάλεσε μία από τις πιο συγκλονιστικές αναζητήσεις.

Ανήκε στην προγιαγιά του Βίκτορ και με αυτό ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύζυγό του Σουζάνα, πριν από περίου δύο δεκαετίες.

Όμως, στις 26 Ιουλίου, ενώ καθάριζε τον πάγκο με μια πετσέτα, γλίστρησε κατά λάθος το δαχτυλίδι —μαζί με ένα άλλο— στα σκουπίδια, ανάμεσα σε υπολείμματα φαγητού.

Δεν κατάλαβε το λάθος της μέχρι την επόμενη μέρα, όταν ο Βίκτορ επέστρεψε στο σπίτι στο Μπρούκλιν για να βρει τη γυναίκα του να κλαίει.

Η πρώτη του σκέψη ήταν να κάνει ένα αντίγραφο και να το δώσει στη γυναίκα του, αλλά είπε να κάνει μία διαφορετική προσπάθεια.

Το επόμενο πρωί, βρήκε τον Χαβιέ Γκόμεζ, έναν εργαζόμενο υγιεινής στη Νέα Υόρκη, αν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα σκουπίδια του κτηρίου.

Ο Γκόμεζ τηλεφώνησε στο αφεντικό του και έκλεισε ραντεβού στον Βίκτορ για να ελέγξει την επόμενη μέρα περίπου 9.000 κιλά σκουπιδιών σε έναν σταθμό μεταφοράς απορριμμάτων στο Μπρούκλιν, τα οποία είχαν συσσωρευτεί από το κτήριό του και ένα άλλο την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε κτίριο έχει περίπου 20 ορόφους, είπε ο Γκόμεζ.

Στις 29 Ιουλίου, ο Βίκτορ επισκέφτηκε τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακάλυψε ότι τα σκουπίδια, που περιείχαν κυρίως τρόφιμα, πάνες και ρούχα, εκτείνονταν για περίπου 30 μέτρα.

Μύριζε σάπιο ψάρι και έκανε τον Βίκτορ να κλάψει, καθώς το σωρό των σκουπιδιών.

Το Τμήμα Υγιεινής κλείνει ραντεβού και παρέχι γάντια, φτυάρια και όλα όσα χρειάζονται σε εκείνους που αναζητούν χαμένα τιμαλφή στα σκουπίδια.

Ο 55χρονος υπάλληλος, λυπήθηκε τον 45χρονο Βίκτορ και τον βοήθησε στην αναζήτηση, κάτι που συνήθως δεν κάνουν οι υπάλληλοι.

Ο Βίκτορ είπε στον Γκόμεζ ότι τα δαχτυλίδια ήταν σε μια λευκή σακούλα σκουπιδιών με ένα πορτοκαλί κορδόνι που περιείχε επίσης τρία μπλε απορροφητικά μαξιλαράκια σκύλου που χρησιμοποιούσε το γαλλικό μπουλντόγκ του, Joya. Χωρίστηκαν για να επιθεωρήσουν διάφορα μέρη του σωρού.

Περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της έρευνας, αφού πέρασε περίπου το ένα τέταρτο των σκουπιδιών, ο Γκόμεζ είπε ότι είδε μια λευκή σακούλα κοντά στο κάτω μέρος. Το άνοιξε και βρήκε τρία μπλε απορροφητικά επιθέματα. Τότε είδε το πλατινένιο δαχτυλίδι μέσα.

Ο Γκόμεζ σφύριξε για να καλέσει τον Βίκτορ, ο οποίος έσπευσε να αποφύγει σωρούς σκουπιδιών για να τον φτάσει, και χαμογέλασε όταν είδε ότι ο Βίκτορ κρατούσε το δαχτυλίδι.

«Ήταν σαν ένα πραγματικό θαύμα», είπε ο Βίκτορ.

daxtylidinea.avif

Το Τμήμα Υγιεινής της Νέας Υόρκης μοιράστηκε την ιστορία της ανακάλυψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Αυγούστου και δημοσίευσε η Washington Post.

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