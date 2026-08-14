Βέλγιο: Οικοδόμοι βρίσκουν θησαυρό 9 εκατ. ευρώ στους τοίχους σπιτιού

Snapshot Οικοδόμοι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου ανακάλυψαν θησαυρό χρυσού αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια εργασιών σε ακίνητο.

Το ακίνητο ανήκει στην φιλανθρωπική οργάνωση CAW Oost-Vlaanderen, η οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον θησαυρό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

Ο νόμιμος ιδιοκτήτης έχει πέντε χρόνια για να διεκδικήσει τον θησαυρό, ενώ σε περίπτωση μη εμφάνισης, η περιουσία θα μοιραστεί μεταξύ του ευρέτη και του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Οι εργάτες ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία έχει μεταφέρει τον θησαυρό σε ασφαλή τοποθεσία και έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτότητα του ιδιοκτήτη.

Η διαδικασία διεκδίκησης αναμένεται να διαρκέσει έως και 1.823 ημέρες, ενώ αποκλείεται η σύνδεση του θησαυρού με εγκληματική δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Μία ανακαίνιση σε ένα ακίνητο έκρυβε κυριολεκτικά έναν θησαυρό αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ.

Οικοδόμοι που ανέλαβαν να αποκαταστήσουν σωλήνες αποχέτευσης σε ένα ακίνητο, στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, ενώ γκρέμιζαν τοίχους στο κελάρι βρήκαν κρυμμένα ράβδους και νομίσματα χρυσού.

Μετά το αρχικό σοκ, τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιον ανήκει – καθώς τόσο οι εργολάβοι όσο και η τοπική φιλανθρωπική οργάνωση που είναι ιδιοκτήτρια του οικοπέδου έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την περιουσία, αρκεί να μην βρεθεί ο νόμιμος ιδιοκτήτης...

Οι εργάτες ανακάλυψαν τον θησαυρό ενώ εργάζονταν στα θεμέλια του κτιρίου – μεταξύ των οποίων και ένας 18χρονος που εργαζόταν με καλοκαιρινή απασχόληση.

«Η πρώτη μας αντίδραση ήταν στην πραγματικότητα δυσπιστία, έκπληξη», δήλωσε ο φοιτητής, ονόματι Κόμπε, στον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν νομίσματα του 1 ευρώ. Αλλά μετά είδαμε και ένα χρυσό ψήγμα να βρίσκεται εκεί. Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν κάτι μεγαλύτερο».

Τόσο ο νεαρός φοιτητής, όσο και ο υπεύθυνος του εργοταξίου, δήλωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να το κρατήσουν κρυφό, οπότε και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Jobstudent Kobe (18) en zijn collega's vonden de goudschat in Dendermonde: "Even overwogen om zelf te houden, maar het was gewoon té veel"https://t.co/gmZZsr2inl — VRT NWS (@vrtnws) August 14, 2026

Το ακίνητο ανήκει επί του παρόντος στην CAW Oost-Vlaanderen, η οποία παρέχει κοινωνική υποστήριξη στο Ντεντερμόντε, μια φλαμανδική κοινότητα περίπου 47.000 κατοίκων.

Ο διευθυντής της, Γκερτ Χίλαερτ, δήλωσε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν «έκπληξη και κατάπληξη», προσθέτοντας ότι ελπίζει το λάφυρο να χρησιμοποιηθεί τελικά για τη στήριξη του έργου του φιλανθρωπικού ιδρύματος και για την κάλυψη της «τεράστιας ανάγκης που βιώνουμε καθημερινά».

Η αστυνομία – η οποία έχει αντικαταστήσει την εικόνα προφίλ της στο Facebook με μια φωτογραφία χρυσού νομίσματος – δήλωσε ότι ελπίζει η ανακάλυψη να καταλήξει στο «σωστό μέρος», ενώ προειδοποίησε φιλόδοξους χρυσοθήρες, ότι ο θησαυρός έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία.

Ο νόμιμος ιδιοκτήτης έχει πέντε χρόνια για να διεκδικήσει τον θησαυρό σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο – αν και ο τοπικός εισαγγελέας, ο οποίος έχει ξεκινήσει έρευνα, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος μπορεί να είναι αυτός.

Εάν κανείς δεν εμφανιστεί, το αστικό δίκαιο ορίζει ότι ο κρυμμένος θησαυρός στην ιδιοκτησία άλλου πρέπει να μοιραστεί μεταξύ του ευρετή και του ιδιοκτήτη του ακινήτου, αν και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συνδέεται με εγκληματική δραστηριότητα.

Τόσο οι κατασκευαστές όσο και η φιλανθρωπική οργάνωση αντιμετωπίζουν πλέον μια αναμονή έως και 1.823 ημερών μέχρι να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης.