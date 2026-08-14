Άρσεναλ – Ο Τιερί Ανρί αποθεώνει τον Χρήστο Τζόλη: «Η ψυχραιμία του υπό πίεση είναι σπάνια»

Ήρθε στην Άρσεναλ με μεγάλες προσδοκίες, όμως, ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο να εντυπωσιάσει. Οι πρώτες του εμφανίσεις στα φιλικά έχουν ήδη γεμίσει με αισιοδοξία τους φίλους των «κανονιέρηδων», αλλά και έναν μία σπουδαία μορφή του συλλόγου: Τον Τιερί Ανρί. Ο Γάλλος θρύλος παρακολουθεί στενά τον Έλληνα πλάγιο μεσοεπιθετικό από την πρώτη του μέρα στο Λονδίνο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα έχει δει έως σήμερα.

«Να είμαι ειλικρινής, τον παρακολουθώ πολύ προσεκτικά από την πρώτη μέρα που πέρασε την πόρτα του συλλόγου και έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Η ένταση στο παιχνίδι του, οι αποφάσεις που λαμβάνει, ο τρόπος με τον οποίο ψάχνει διαρκώς να πληγώσει τον αντίπαλο βρίσκονται ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η ποιότητα που τον έκανε τόσο καθοριστικό στο Βέλγιο, είναι ήδη εμφανής», σημείωσε.

Το χθεσινό (13/08) πέναλτι στη φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο την Κόμο ήταν ίσως το καλύτερο παράδειγμα της νοοτροπίας του. Απόλυτα ήρεμος, σίγουρος για τον εαυτό του. Συγκεντρωμένος και με αυτοπεποίθηση, χωρίς ίχνος νευρικότητας.

«Όταν κοιτάξει κανείς το ποσό που πλήρωσε η Άρσεναλ για να τον αποκτήσει… Πρέπει να πω ότι πρόκειται για πραγματική ευκαιρία. Για όσα ήδη προσφέρει και το περιθώριο εξέλιξης που εξακολουθεί να έχει, μιλάμε για μία εξαιρετική μεταγραφή. Δώστε του χρόνο, τον κατάλληλο χώρο να αναπτυχθεί και οι φίλοι της ομάδας θα λατρέψουν να τον βλέπουν. Υπάρχει πραγματική ποιότητα, αλλά και ένας αληθινός χαρακτήρας», προσέθεσε ο Ανρί.

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