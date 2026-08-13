Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

Μειώνονται οι συντελεστές στη φορολογία - Τι εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Snapshot
  • Από το φορολογικό έτος 2026 μειώνονται οι συντελεστές φορολογίας εισοδημάτων από ενοίκια, με τη νέα κλίμακα να φέρνει σημαντικές μειώσεις φόρου.
  • Από 1η Οκτωβρίου 2026, τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος, με κυρώσεις για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώνονται.
  • Προωθείται η παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες με κλειστά ακίνητα που τα διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά.
  • Εξετάζεται η παράταση της έκπτωσης φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις παλαιών ή κλειστών ακινήτων, με στόχο την επαναφορά τους στην αγορά ενοικίασης.
  • Εξετάζεται η παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές, ενώ παραμένει σε ισχύ ο φόρος μεταβίβασης 3% υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
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Ένα νέο πακέτο για τα ακίνητα εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ, με σκοπό να αυξήσει την προσφορά των κατοικιών, σε μια προσπάθεια να βάλει «φρένο» στις τιμές των ενοικίων που καλπάζουν.

Στο πακέτο εξετάζεται να συμπεριληφθούν μέτρα, όπως η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, παράταση φορολογικών κινήτρων, αλλά και νέες παρεμβάσεις σε ΕΝΦΙΑ και φορολογία ακινήτων.

Όπως υπογράμμισε και στην ΕΡΤ, η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη, στόχος είναι να διατεθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, ώστε να σταματήσει η αύξηση στις τιμές των ενοικίων, καθώς η μεγαλύτερη διάθεση, μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση των τιμών προς τα κάτω.

Τι αλλάζει στη φορολογία για τα ενοίκια

Από το φορολογικό έτος 2026, αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια, με τη νέα κλίμακα για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτά να διαμορφώνεται ως εξής:

Εισόδημα από ενοίκιαΣυντελεστής
έως 12.000 ευρώ15%
12.001 - 24.000 ευρώ25%
24.001 - 35.000 ευρώ35%
άνω των 35.000 ευρώ45%
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Παράδειγμα

Για παράδειγμα, αν κάποιος ιδιοκτήτης είχε ετήσιο εισόδημα από ενοίκια ύψους 20.000 ευρώ, με βάση την παλιά κλίμακα θα φορολογούνταν ως εξής:

12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ

8.000 ευρώ x 35% = 2.800 ευρώ

Σύνολο φόρου: 4.600 ευρώ

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Ωστόσο, με τη νέα κλίμακα που θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2026, η φορολογία του διαμορφώνεται ως εξής:

12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ

8.000 ευρώ x 25% = 2.000 ευρώ

Σύνολο φόρου: 3.800 ευρώ

Έτσι, με βάση τις νέες ρυθμίσεις, θα έχει όφελος 800 ευρώ ετησίως.

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Υποχρεωτική η καταβολή ενοικίου μέσω τράπεζας από τον Οκτώβριο

Υποχρεωτική θα είναι η καταβολή του ενοικίου μέσω τραπεζικού συστήματος, από την 1η Οκτωβρίου 2026, με όσους δεν συμμορφώνονται με αυτό το μέτρο να έχουν συνέπειες.

Ειδικότερα, πέρα από τις κυρώσεις λόγω της φοροδιαφυγής, ο ιδιοκτήτης χάνει την προβλεπόμενη έκπτωση 5% στο εισόδημα από μισθώματα, ενώ για τον ενοικιαστή οι συνέπειες είναι σοβαρότερες, καθώς χάνει την επιστροφή ενός ενοικίου, η οποία έχει καθιερωθεί να καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ μπορεί να χάνει και σχετικές στεγαστικές ενισχύσεις, όπως για παράδειγμα το επίδομα ενοικίου.

Τρία χρόνια χωρίς φόρο αν ανοίξουν κλειστά ακίνητα

Επιπλέον, προκειμένου να επιστρέψουν περισσότερα σπίτια στην αγορά ενοικίασης, εξετάζεται και η συνέχιση της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που:

  • έχουν κλειστό ακίνητο και το διαθέτουν για μακροχρόνια μίσθωση ή
  • έχουν ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση και το μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Έκπτωση για ανακαίνιση

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων και ρυθμίσεων, εξετάζεται και η παράταση του φορολογικού μπόνους ανακαίνισης.

Αυτό αφορά την έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ, σε διάστημα πέντε ετών, με στόχο να ανακαινιστούν παλιά ή κλειστά ακίνητα και να επανέλθουν στην αγορά.

Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές

Τέλος, εξετάζεται και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές.

Σήμερα, με το ισχύον καθεστώς οι νέες οικοδομές δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% λόγω της αναστολής, ενώ εφαρμόζεται φόρος μεταβίβασης 3%, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

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