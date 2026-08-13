Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Η ώρα του Απόστολου Χρήστου – Όλες οι ελληνικές συμμετοχές

Η τέταρτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έχει έντονο ελληνικό χρώμα. Μετά το αργυρό μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου «ανοίγει» τον χορό στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ, Δημήτρη Μάρκος, Άννα Ντουντουνάκη, Γεωργία Δαμασιώτη, Άρτεμις Βασιλάκη και οι υπόλοιποι Έλληνες κολυμβητές πέφτουν στην πισίνα με βλέμμα στην πρόκριση και τη διάκριση.

Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές της Πέμπτης:

10:30 | 200 μέτρα ελεύθερο ανδρών (Προκριματικοί) – Στάμου, Εγγλεζάκης, Μάρκος.

11:04 | 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών (Προκριματικοί) – Βλάχου, Ντουντουνάκη, Δαμασιώτη.

11:19 | 50 μέτρα ύπτιο ανδρών (Προκριματικοί) – Μακρυγιάννης, Χρήστου.

11:40 | 200 μέτρα πρόσθιο γυναικών (Προκριματικοί).

11:54 | 4×100 μέτρα ελεύθερο ανδρών (Προκριματικοί).

12:07 | 1.500 μέτρα ελεύθερο γυναικών (Προκριματικοί) – Βασιλάκη.

19:30 | 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών (Τελικός).

19:36 | 50 μέτρα ύπτιο γυναικών (Τελικός).

19:41 | 200 μέτρα ελεύθερο ανδρών (Ημιτελικοί).

19:51 | 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών (Ημιτελικοί).

20:00 | 50 μέτρα ύπτιο ανδρών (Ημιτελικοί).

20:07 | 200 μέτρα πρόσθιο γυναικών (Ημιτελικοί).

20:29 | 200 μέτρα πρόσθιο ανδρών (Τελικός).

20:26 | 200 μέτρα ελεύθερο γυναικών (Τελικός).

20:43 | 4×100 μέτρα ελεύθερο ανδρών (Τελικός).

Ώρα – Αγώνισμα – Διαδρομή

10:41 | Κωνσταντίνος Στάμου – 200 μέτρα ελεύθερο, διαδρομή 4.

10:48 | Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης – 200 μέτρα ελεύθερο, διαδρομή 7.

10:59 | Δημήτρης Μάρκος – 200 μέτρα ελεύθερο, διαδρομή 1.

11:10 | Άννα-Αυγούστα Βλάχου – 100 μέτρα πεταλούδα, διαδρομή 9.

11:13 | Άννα Ντουντουνάκη – 100 μέτρα πεταλούδα, διαδρομή 5.

11:15 | Γεωργία Δαμασιώτη – 100 μέτρα πεταλούδα, διαδρομή 3.

11:29 | Βαγγέλης Μακρυγιάννης – 50 μέτρα ύπτιο, διαδρομή 6.

11:31 | Απόστολος Χρήστου – 50 μέτρα ύπτιο, διαδρομή 5.

12:26 | Άρτεμις Βασιλάκη – 1.500 μέτρα ελεύθερο, διαδρομή 2.

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