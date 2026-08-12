Σίσκος: «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα»

Snapshot Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε δύο φορές σε 24 ώρες το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ ύπτιο με χρόνο 1:53.86.

Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Ο Σίσκος θεωρεί το μετάλλιο δικαίωση των προσπαθειών του και αφιερώνει την επιτυχία του σε όλη την Ελλάδα.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος του είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Ευχαρίστησε την οικογένεια, τους προπονητές και την ομοσπονδία, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τις επιτυχίες. Snapshot powered by AI

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε χθες χρόνο 1:54.06 κι έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. Σχεδόν 24 ώρες μετά, συνέτριψε εκ νέου το ρεκόρ, κατεβαίνοντας στο 1:53.86 και παράλληλα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στα 200μ. ύπτιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ξεπέρασε για μία ακόμα φορά τον εαυτό του, και είδε τους κόπους του να αποδίδουν καρπούς, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο. Πλέον, ο πήχης ανεβαίνει ψηλότερα και ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.

Η στιγμή της απονομής

Στιγμές μετά τη νέα καταπληκτική του κούρσα, ο Απόστολος Σίσκος έκανε λόγο για δικαίωση των προσπαθειών που κατέβαλε όλη την προηγούμενη χρονιά κι αυτό το βάθρο ήταν το επισφράγισμα της σκληρής δουλειάς.

Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα» είπε και πρόσθεσε: «είχα εστιάσει σε μένα αυτό, σε που ξέρω να κάνω καλά, είπα ότι θα κριθεί στο τέλος κι όντως έτσι πήγε η κούρσα».

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για μένα. Πλέον όλο το τιμ κι εγώ, στρέφουμε το βλέμμα μας στο 2028, πρώτον αυτό, και δεύτερον ότι κατέβηκα το 1:54 (σ.σ.: δεύτερη διαδοχική κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες)» κατέληξε.

Μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, ο Απόστολος Σίσκος ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν, την οικογένειά του, τους προπονητές του, την ομοσπονδία και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν δεν είναι ιδανικό το υπόλοιπο τιμ γύρω από τον αθλητή, δεν έρχονται οι επιτυχίες».