«Φέτες» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Instagram

Τι και αν έχει σταματήσει εδώ και 3 χρόνια το ποδόσφαιρο; Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μοιάζει στα καλύτερά του κρίνοντας από τις πρόσφατες πόζες του στο Instagram.

O Σουηδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που μόνο για παλαίμαχος δε μοιάζει, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό οπού φαίνεται πως ρίχνει αρκετά σκληρή προπόνηση στο γυμναστήριο, κάτι που φαίνεται άλλωστε από το γραμμωμένο σώμα του και τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του που ξεχωρίζουν.

«Χωρίς ρεπό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης του, την ώρα που φαίνεται να σηκώνει βάρη και να λιώνει στο γυμναστήριο.