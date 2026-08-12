«Φέτες» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Instagram
Δείτε την ανάρτηση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τι και αν έχει σταματήσει εδώ και 3 χρόνια το ποδόσφαιρο; Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μοιάζει στα καλύτερά του κρίνοντας από τις πρόσφατες πόζες του στο Instagram.
O Σουηδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που μόνο για παλαίμαχος δε μοιάζει, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό οπού φαίνεται πως ρίχνει αρκετά σκληρή προπόνηση στο γυμναστήριο, κάτι που φαίνεται άλλωστε από το γραμμωμένο σώμα του και τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του που ξεχωρίζουν.
«Χωρίς ρεπό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης του, την ώρα που φαίνεται να σηκώνει βάρη και να λιώνει στο γυμναστήριο.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Υποδειγματική αντεπίθεση και 1-0 με άψογο τελείωμα του Γιόβιτς
20:25 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2027: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη διοργάνωση
16:04 ∙ WHAT THE FACT
Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»
19:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιρλανδία: Αεροδιακομιδή άνδρα που τον δάγκωσε καρχαρίας
16:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας
14:51 ∙ WHAT THE FACT