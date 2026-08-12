Ολική έκλειψη Ηλίου: Εκατομμύρια συγκεντρώνονται για να δουν το σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη

Snapshot Η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη στην Ευρώπη από το 1999 θα καλύψει πάνω από το 90% του Ήλιου στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι ολική σε Ισλανδία και Ισπανία.

Εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν στην Ισπανία για να δουν την ολική έκλειψη, παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει αναπτύξει επιπλέον αστυνομικούς και στρατιώτες για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Μετά την σημερινή έκλειψη, η Ισπανία θα έχει ακόμα μία ολική έκλειψη το 2027, με φάση ολικής διάρκειας πάνω από έξι λεπτά.

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ειδικά γυαλιά παρατήρησης σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία, με προειδοποιήσεις να μην κοιτάζουν απευθείας τον Ήλιο για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και σε χώρες της Ευρώπης ετοιμάζονται για να δουν την πιο σημαντική έκλειψη Ηλίου από το 1999.

Πάνω από το 90% του Ήλιου θα καλυφθεί από τη Σελήνη στο μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ σε περιοχές της Ισλανδίας και της Ισπανίας θα παρατηρηθεί μια σπάνια ολική έκλειψη Ηλίου.

Η Ισπανία είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς για να παρακολουθήσει κανείς την ολική έκλειψη. Υπολογίζεται ότι εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν στη χώρα για να δουν το φαινόμενο. Ωστόσο, η άφιξή τους συμπίπτει με την περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει καταστροφικές πυρκαγιές.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς και έχει οργανώσει μια μεγάλη επιχείρηση επιτήρησης για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Επιπλέον στρατιώτες έχουν επίσης αποσταλεί στις Βαλεαρίδες Νήσους. Η τελευταία ολική έκλειψη στην Ισπανία συνέβη πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της χώρας θα έχουν τώρα την τύχη να δουν δύο σε διάστημα δύο ετών.Μετά την σημερινή ολική έκλειψη, μια άλλη αναμένεται να συμβεί στις 2 Αυγούστου 2027, με τη φάση της ολικής έκλειψης να διαρκεί πάνω από έξι λεπτά σε ορισμένα σημεία. Η συγκεκριμένη έκλειψη έχει ονομαστεί «Έκλειψη του Αιώνα».

Ουρές σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία για τα ειδικά γυαλιά

Χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν στην ουρά μέσα στη ζέστη σε αρκετές πόλεις της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας προκειμένου να αγοράσουν τα ειδικά γυαλιά για να μπορούν να δουν την έκλειψη. Ένας καταστηματάρχης στο κέντρο του Λονδίνου δήλωσε στο BBC ότι πούλησε 26.000 ζευγάρια ειδικά γυαλιά.

«Δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε τη ζήτηση», αποκαλύπτει ένας καταστηματάρχης στο Λίβερπουλ. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει τον κόσμο να μην κοιτάζει απευθείας τον Ήλιο καθώς θα προκληθεί τραυματισμός στα μάτια. Στο Πλανητάριο Wynyard στη Βρετανία θα διανεμηθούν περισσότερα από 300 ζευγάρια ειδικά γυαλιά για όσους θα παρακολουθήσουν την έκλειψη.