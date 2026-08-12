Δωρεάν κρατική πιστοποίηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου

Η νέα δυνατότητα αφορά τις τέσσερις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, δηλαδή τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δωρεάν κρατική πιστοποίηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου
ΠΑΙΔΕΙΑ
6'
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  • Από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορούν να δώσουν δωρεάν ηλεκτρονικές εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.
  • Το νέο σύστημα πιστοποίησης θα υλοποιηθεί μέσω ενός ψηφιακού περιβάλλοντος με προσαρμοστικά ηλεκτρονικά τεστ και θα υποστηρίζεται από χρηματοδότηση 20,876 εκατ. ευρώ.
  • Η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα θα γίνει σταδιακά, με πιλοτική εφαρμογή το 2026 και πλήρη ανάπτυξη έως το 2030 σε εθνικό επίπεδο.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή γεωγραφικής περιοχής, στην επίσημη κρατική πιστοποίηση γλωσσομάθειας.
  • Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο, ξεκινώντας από την εισαγωγή της εκμάθησης αγγλικών στο νηπιαγωγείο από το 2020.
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Μια νέα δυνατότητα ανοίγει για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Η νέα δυνατότητα αφορά τις τέσσερις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, δηλαδή τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να δημιουργηθεί μια πιο άμεση σύνδεση ανάμεσα στη γλωσσική εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο και στην επίσημη κρατική πιστοποίηση των γνώσεων των μαθητών.

Για τη δημιουργία και ανάπτυξη του νέου ψηφιακού συστήματος έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 20,876 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου μηχανισμού ηλεκτρονικής πιστοποίησης, ο οποίος θα μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα.

Από το 2020 ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των ξένων γλωσσών

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο.

Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει από το 2020, όταν η Σοφία Ζαχαράκη, ως υφυπουργός Παιδείας αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είχε προχωρήσει σε αλλαγές με στόχο τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τις ξένες γλώσσες από μικρότερη ηλικία. Στο πλαίσιο αυτό είχε εισαχθεί, μεταξύ άλλων, η διδασκαλία των αγγλικών στο νηπιαγωγείο.

Με την επιστροφή της στο υπουργείο Παιδείας ως υπουργός, το 2025, ο σχεδιασμός πέρασε σε επόμενο στάδιο. Τον Μάιο παρουσιάστηκε η πρόθεση για ένα ενιαίο και σύγχρονο πλαίσιο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, με συνέχεια από τις πρώτες τάξεις του σχολείου έως και το Λύκειο. Παράλληλα, τέθηκε ως βασική προτεραιότητα η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η συγκεκριμένη κατεύθυνση εξειδικεύτηκε περαιτέρω, καθώς η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών μέσα από το σχολικό περιβάλλον εντάχθηκε στον συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Το επόμενο σημαντικό βήμα ήρθε τον Μάρτιο του 2026, όταν ανακοινώθηκε στη Βουλή η πρόθεση για δωρεάν συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στις εξετάσεις του ψηφιακού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Έναν μήνα αργότερα ενεργοποιήθηκε χρηματοδότηση 20.876.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με αντικείμενο την πιστοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών και τη μετάβαση του ΚΠΓ σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

Το νέο e-ΚΠΓ θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, σε ειδικά διαμορφωμένα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα χορηγείται στα έξι επίπεδα που προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Σημαντικό στοιχείο της νέας διαδικασίας αποτελεί η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Προσαρμοστικό Ηλεκτρονικό Τεστ, μέσω του οποίου η δυσκολία των ερωτήσεων μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιδόσεις του εξεταζομένου. Έτσι, επιδιώκεται μια πιο ακριβής και εξατομικευμένη εικόνα των γλωσσικών δεξιοτήτων κάθε μαθητή.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Το σύστημα αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, αλλά και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται οι εξετάσεις να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της διδασκαλίας στο σχολείο και στις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Πιλοτικά το 2026, πλήρης ανάπτυξη έως το 2030

Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητά του και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2026 και θα πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μαθητών.

Μέσα στο 2027 προβλέπεται η γενίκευση της εφαρμογής, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος σε εθνικό επίπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2030.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελεί επίσημη κρατική πιστοποίηση γλωσσομάθειας και χορηγείται βάσει του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει ο ν. 2740/1999.

Σοφία Ζαχαράκη: «Από τη γνώση στην πιστοποίηση - χωρίς κόστος για την οικογένεια»

«Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι μια προσπάθεια που υπηρετώ σταθερά από την πρώτη μου θητεία στο υπουργείο Παιδείας. Το 2020 ξεκινήσαμε από μια απλή αλλά ουσιαστική αρχή: να έρχονται τα παιδιά νωρίτερα και πιο συστηματικά σε επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Τα επόμενα χρόνια χτίσαμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και συνέχισε: «Από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορούν, για πρώτη φορά, να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά. Το δημόσιο σχολείο δεν πρέπει μόνο να διδάσκει τη γνώση. Πρέπει να δίνει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να την πιστοποιεί και να την κάνει εφόδιο για τη ζωή του.

Γι' αυτό μεταφέρουμε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ένα κόστος που μέχρι σήμερα βάρυνε την οικογένεια. Θέλουμε ένα παιδί στην Αθήνα, σε ένα νησί, σε ένα ορεινό χωριό, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς του, να έχει την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε μια επίσημη και αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Αυτός είναι ο κύκλος που θέλουμε να ολοκληρώσουμε: το δημόσιο σχολείο να διδάσκει, να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να κατακτούν τη γνώση και να τους προσφέρει τον δρόμο για να την πιστοποιούν. Με ισότιμη πρόσβαση για όλα τα παιδιά και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους.

Η γλωσσομάθεια είναι γνώση, δεξιότητα και εφόδιο για τις σπουδές, την εργασία και τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά στα παιδιά μας. Και η ισότιμη πρόσβαση στην πιστοποίησή της είναι στην πράξη ισότητα ευκαιριών», κατέληξε στη δήλωσή της η υπουργός.

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