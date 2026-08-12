Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αξία μιας περιουσίας δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Ο Κρίστιαν Γκονθάλεθ Αθένα είχε την ευκαιρία να πουλήσει το αγρόκτημά του στη Μαδρίτη για 700.000 ευρώ, δηλαδή για ένα ποσό που θα μπορούσε να του εξασφαλίσει μια άνετη ζωή. Εκείνος, όμως, αποφάσισε να πει όχι.

Το οικόπεδο βρίσκεται στο Μπουσταρβιέχο, στη Sierra de Madrid, σε υψόμετρο περίπου 1.300 μέτρων και έχει έκταση μόλις 10 στρέμματα. Ο Κρίστιαν το είχε αγοράσει για περίπου 38.000 ευρώ, ενώ ένας φίλος του τού προσέφερε 700.000 ευρώ προκειμένου να το μετατρέψει σε χώρο εκδηλώσεων. Η προσφορά ήταν πάνω από 18 φορές μεγαλύτερη από την αρχική τιμή αγοράς, όμως ο αγρότης δεν άλλαξε γνώμη.

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