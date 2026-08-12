Λίβανος: Πυροσβέστες καταγγέλλουν τις IDF για σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιών

Snapshot Πυροσβέστες και κάτοικοι στο νότιο Λίβανο κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό για πρόκληση δασικών πυρκαγιών μέσω βομβαρδισμών και φωτοβολίδων.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χρησιμοποιήσει drones και εμπρηστικά πυρομαχικά για να προκαλέσει πυρκαγιές σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις μετά την εκεχειρία της 17ης Ιουνίου.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι πυρκαγιές αποτελούν μέρος συστηματικής στρατηγικής οικοκτονίας για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νότιου Λιβάνου.

Περίπου το 30-40% των δασικών εκτάσεων κοντά στη γραμμή του μετώπου έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές, με σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τα μέσα διαβίωσης του πληθυσμού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα σχολιασμού για τα περιστατικά, ενώ η κατάσβεση των πυρκαγιών περιορίζεται από τη συνεργασία με στρατιωτικές αρχές και τοπικές ομάδες αποφυγής συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Πυροσβέστες και κάτοικοι του νότιου Λιβάνου τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα Guardian, κατηγόρησαν τον ισραηλινό στρατό ότι προκάλεσε δασικές πυρκαγιές στην περιοχή, καθώς δασικές εκτάσεις καταστράφηκαν από πυρκαγιές που ξέσπασαν λόγω ισραηλινών βομβαρδισμών.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις δήλωσαν ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων εντάσσονται στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας πρακτικής του Ισραήλ να στοχεύει το φυσικό περιβάλλον του Λιβάνου, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός έριξε φωτοβολίδες σε μια δασώδη περιοχή έξω από το Χιάμ, στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας πυρκαγιές. Όταν οι πυροσβέστες προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες, ένα drone χτύπησε σε κοντινή απόσταση, αναγκάζοντάς τους να αποσυρθούν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της πολιτικής άμυνας στην περιοχή Ναμπάτιε, Χουσεΐν Φακίχ.

«Έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις»

«Οι περισσότερες αποστολές μας σχετίζονται πλέον με πυρκαγιές. Έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις δασικής γης. Δεν διαθέτω τα ακριβή στοιχεία, αλλά στις περιοχές κοντά στην [γραμμή του μετώπου], περίπου το 30-40% της γης έχει πληγεί από τις πυρκαγιές», ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, ιδίως σε ελαιώνες και γεωργικές εκτάσεις, κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο μηνών που έχουν περάσει από την εκεχειρία της 17ης Ιουνίου, η οποία έθεσε σε μεγάλο βαθμό τέλος στις μάχες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες των ατόμων που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Στιγμιότυπο από κατάσβεση φωτιάς στο Λίβανο AP

Ζητήθηκε από το στρατό να σχολιάσει κάθε ένα από τα περιστατικά των πυρκαγιών, αλλά δεν απάντησε.

«Άρχισαν να το κάνουν αυτό αμέσως μετά την κατάπαυση του πυρός, και κάθε μέρα ρίχνονται εμπρηστικές βόμβες», δήλωσε ο Φακίχ στον Guardian. «Μικρά drones εμφανίζονται και ρίχνουν εμπρηστικά υλικά, εκτοξεύονται βλήματα με [λευκό] φώσφορο προς τις δασικές εκτάσεις, ενώ ρίχνουν και φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να πάρει φωτιά η βλάστηση».

Πυροσβέστες και κάτοικοι άλλων περιοχών του νότιου Λιβάνου αναφέρουν παρόμοιες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ισραηλινά πυρομαχικά και drones σε ξηρούς θάμνους και δασικές εκτάσεις. Την Παρασκευή, ισραηλινά πυρομαχικά προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε δύο πυκνά δασωμένες περιοχές: στην Κφαρτσούμπα, κοντά στα σύνορα, και μεταξύ της Τζεζίν και της δυτικής κοιλάδας της Μπεκάα.

Ο επικεφαλής του σταθμού πολιτικής άμυνας στην περιοχή, Σαμίρ Χαρντάν, δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στο Κφαρτσούμπα το απόγευμα της Παρασκευής, αφού ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έριξε ένα πυρομαχικό σε δασώδη περιοχή. Αφού καταπολέμησαν τις φλόγες όλη τη νύχτα και τις έσβησαν το Σάββατο, ένα δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε άλλη μια πυρκαγιά την Κυριακή, ανέφερε ο Χαρντάν.

Οι πυροσβέστες, οι οποίοι υποχρεούνται να συντονίζουν τις κινήσεις τους με τον λιβανικό στρατό —ο οποίος με τη σειρά του διαβιβάζει το αίτημά τους σε μια ομάδα «αποφυγής συγκρούσεων» στην οποία συμμετέχει και ο ισραηλινός στρατός—, έλαβαν άδεια να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές μόνο σε δύο σημεία, και όχι σε άλλες περιοχές όπου μαίνονταν οι φωτιές.

Στιγμιότυπο από κατάσβεση φωτιάς στο Λίβανο AP

Τι καταγγέλλουν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι πυρκαγιές εντάσσονται σε ένα μοτίβο ισραηλινών επιθέσεων κατά του περιβάλλοντος του Λιβάνου, οι οποίες απειλούν τις δασικές εκτάσεις της χώρας και τη βιοποικιλότητα που αυτές υποστηρίζουν, ανέφεραν ειδικοί.

«Πρόκειται για δάση με μακρά ιστορία, στα οποία κυριαρχούν τα παραγωγικά πεύκα μαζί με τις βελανιδιές. Εκτελούν ζωτικές λειτουργίες. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί επίσης σημαντικό πέρασμα και χώρο ανάπαυσης για τα αποδημητικά πουλιά», δήλωσε ο Χισάμ Γιούνες, ιδρυτής της λιβανέζικης περιβαλλοντικής οργάνωσης Green Southerners.

Ο Γιούνες χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιθέσεις ως «οικοκτονία», αναφέροντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συστηματικής τακτικής επιθέσεων του στρατού κατά του περιβάλλοντος του νότιου Λιβάνου, με στόχο την υποβάθμιση του οικοσυστήματός του μέσω πυρομαχικών, πυρκαγιών και χημικών ουσιών.

Ο Γιούνες δήλωσε: «Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη πυρκαγιά ή επίθεση, αλλά για ένα μοτίβο καταστροφής που υπονομεύει προοδευτικά την ικανότητα των οικοσυστημάτων να λειτουργούν, να αναγεννώνται και να συντηρούν τη ζωή. Όταν αυτές οι αλυσιδωτές επιπτώσεις υπονομεύουν επίσης τα μέσα διαβίωσης και την ικανότητα των ανθρώπων να επιστρέψουν και να παραμείνουν στη γη τους, η περιβαλλοντική καταστροφή γίνεται αδιαχώριστη από την ευρύτερη μεταμόρφωση της ίδιας της επικράτειας».

Από την έναρξη των συγκρούσεων στις 8 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, το Ισραήλ έχει στοχεύσει επανειλημμένα τις δασικές εκτάσεις του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε αυτές τις δασικές περιοχές ως κάλυψη για τους μαχητές της και τα τούνελ της.

Οικολόγοι και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επισημάνει ότι οι πυρκαγιές και άλλες μορφές εκτεταμένης περιβαλλοντικής καταστροφής θα έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό.

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