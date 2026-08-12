Χαλκιδική: Φωτιά στα Σήμαντρα - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στα Σήμαντρα Χαλκιδικής σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της 12ης Αυγούστου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα.

Επιχειρούν από αέρος τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υδροφόρες ΟΤΑ παρέχουν συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στα Σήμαντρα Χαλκιδικής σε χαμηλή βλάστηση κατά τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει στο σημείο 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Παράλληλα, επιχειρούν από αέρος τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολύγυρου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε Κασσάνδρα, Σιθωνία και Αριστοτέλη.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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