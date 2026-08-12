Φωτιά τώρα στον Λουτρόπυργο Αττικής, κοντά στη Νέα Πέραμο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής, κοντά στη Νέα Πέραμο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 11 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.