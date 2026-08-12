Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ στην έδρα της Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League σε περιμένει στο Pamestoixima.gr με πολλές στοιχηματικές επιλογές

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Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr
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Αποστολή εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται στο γήπεδο της Άντερλεχτ, για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League, και θέλει να κάνει την ανατροπή μετά το 0-1 του πρώτου ματς, για να περάσει στα playoffs της διοργάνωσης.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις. Ορισμένες από τις επιλογές:

* Να σκοράρει ο Ζίβκοβιτς

* Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

* ΠΑΟΚ Over 0.5 γκολ & ΠΑΟΚ Over 5.5 κόρνερ

* ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ στο ματς

* Κωνσταντέλιας να σκοράρει & ΠΑΟΚ να κερδίσει

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