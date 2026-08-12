Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στην στάση «Άγιος Αντώνιος»

Snapshot Ένα άτομο έπεσε στις ράγες στη στάση «Άγιος Αντώνιος» της Γραμμής 2 του Μετρό.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό περιορίζεται προσωρινά στο τμήμα «Σεπόλια – Ελληνικό».

Οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος» παραμένουν προσωρινά κλειστοί. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς ένα άτομο έπεσε στις ράγες στην στάση «Άγιος Αντώνιος» στην Γραμμή 2 του Μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb μετά από επικοινωνία με την ΣΤΑΣΥ, πιθανόν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από συρμό του Μετρό στο σταθμό «Άγιος Αντώνιος» και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Εξαιτίας του περιστατικού η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα «Σεπόλια – Ελληνικό». Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παραμένουν προσωρινά οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος».