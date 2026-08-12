Βρετανία:Το ξεχασμένο σημείωμα που εξιχνίασε τη δολοφονία ενός άνδρα που αγνοούνταν για έξι χρόνια

Ένα σημείωμα σε ένα δερμάτινο ημερολόγιο αποδείχθηκε το στοιχείο που έλυσε μια υπόθεση εξαφάνισης έξι ετών στη Βρετανία και οδήγησε στην ανακάλυψη της σορού του 55χρονου Ρίτσαρντ Ντάισον, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τον Νοέμβριο του 2019.

Ο ντετέκτιβ Τομ Ράιαν της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ επανεξέταζε την υπόθεση το καλοκαίρι του 2025, όταν εντόπισε μια παλιά τηλεφωνική κλήση του Κρίστοφερ Ράιτ προς τον αγρότη Ίαν Όλερενσοου. Όταν ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε, ο αγρότης θυμήθηκε την κλήση και έβγαλε ένα δερμάτινο ημερολόγιο του 2019. Σε μία από τις σελίδες υπήρχε σημείωση ότι ο Ράιτ είχε αφήσει στην ιδιοκτησία του ένα παλιό τρέιλερ μεταφοράς βοοειδών.

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