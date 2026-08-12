Τι είναι ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους που χτύπησε την Κολομβία και τα τρία χαρακτηριστικά του

Γιατί παρά το μεγάλο βάθος ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε τόσο σοβαρές καταστροφές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τι είναι ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους που χτύπησε την Κολομβία και τα τρία χαρακτηριστικά του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι σεισμοί ενδιαμέσου βάθους όπως αυτός στην Κολομβία (110 χλμ. βάθος) δεν είναι άγνωστοι στην Ελλάδα, με παραδείγματα τους σεισμούς στα Κύθηρα το 2006 και στο Λεωνίδιο το 2008.
  • Οι σεισμοί αυτοί προκαλούνται από βύθιση τεκτονικών πλακών σε μεγάλο βάθος και έχουν διαφορετική σεισμοτεκτονική διαδικασία από τους επιφανειακούς σεισμούς.
  • Τα χαρακτηριστικά των σεισμών ενδιαμέσου βάθους περιλαμβάνουν την απουσία ισχυρών μετασεισμών, μειωμένη ένταση κίνησης στην επιφάνεια λόγω μεγάλου βάθους και ευρεία γεωγραφική επίδραση.
  • Οι καταστροφές από τον σεισμό στην Κολομβία οφείλονται στο μεγάλο μέγεθος, το ευρύ πεδίο αίσθησης και την τρωτότητα των κατασκευών χωρίς επαρκή αντισεισμική προστασία.
  • Οι επιφανειακοί σεισμοί στη Βενεζουέλα συνδέονται με ρηγματικές ζώνες και προκαλούν ισχυρότερες κινήσεις στην επιφάνεια σε σύγκριση με τους σεισμούς ενδιαμέσου βάθους.
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Στην κατηγορία των σεισμών ενδιαμέσου βάθους, οι οποίοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους επιφανειακούς, κατατάσσεται ο σεισμός των 7,4 βαθμών που έπληξε την Κολομβία. Οι σεισμοί αυτοί γεννώνται σε σημαντικό βάθος, μέσα στη βυθιζόμενη πλάκα, στο πλαίσιο της υποβύθισής της κάτω από μια άλλη τεκτονική πλάκα και δεν είναι «άγνωστοι» στον ελλαδικό χώρο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον σεισμό των Κυθήρων το 2006 και τον σεισμό του Λεωνιδίου το 2008.

«Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία ήταν διαφορετικός από τους συνηθισμένους επιφανειακούς σεισμούς, όπως εκείνοι που έχουν σημειωθεί πρόσφατα στη Βενεζουέλα. Το βασικό χαρακτηριστικό του ήταν το μεγάλο εστιακό του βάθος, περίπου 110 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στους σεισμούς ενδιαμέσου βάθους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

Όπως εξήγησε, στην περιοχή της Κολομβίας, η ωκεάνια πλάκα Νάζκα υποβυθίζεται κάτω από τη Νότια Αμερική, φθάνοντας σε βάθη έως τα 650 χιλιόμετρα. Η σεισμικότητα που συνδέεται με τη βυθιζόμενη πλάκα μπορεί να εκδηλωθεί σε σημαντικά βάθη και ο συγκεκριμένος σεισμός γεννήθηκε μέσα σε αυτή τη βυθιζόμενη λιθοσφαιρική πλάκα, σε εστιακό βάθος περίπου 110 χλμ. Πρόκειται, επομένως, για μια διαφορετική σεισμοτεκτονική διαδικασία από εκείνη ενός τυπικού επιφανειακού σεισμού.

«Ο σεισμός της Κολομβίας προκλήθηκε από βύθιση της πλάκας σε μεγάλο βάθος, σαν τους σχετικά πρόσφατους σεισμούς στο νότιο Αιγαίο, στα Κύθηρα μεγέθους του 6.8 το 2006 και το 2008 στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός της Κολομβίας ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Όμως έχουμε τέτοιους σεισμούς στον ελληνικό χώρο με σημαντικές επιπτώσεις στο εξωτερικό ελληνικό τόξο -Κρήτη, Ρόδο και νότια Πελοπόννησο», επισήμανε ο καθηγητής.

Τα τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σεισμών ενδιάμεσου βάθους

Οι σεισμοί ενδιαμέσου βάθους, όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαζάχος, έχουν τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. «Το πρώτο είναι ότι, κατά κανόνα, δεν εμφανίζουν σχεδόν καθόλου ισχυρούς μετασεισμούς άρα δεν “ κινδυνεύουμε” τις επόμενες μέρες ή ώρες από κάποιον ισχυρό μετασεισμό. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγάλο βάθος περιορίζει, σε σχέση με έναν αντίστοιχο επιφανειακό σεισμό, την ένταση της κίνησης που φτάνει στην επιφάνεια, άρα έχουν μειωμένες επιπτώσεις, γιατί τα κύματα έχουν διανύσει μεγαλύτερη απόσταση (110 χιλιόμετρα εν προκειμένω) μέχρι να φτάσουν στο έδαφος και έτσι εξασθενούν. Τρίτον, γίνονται αισθητοί και επηρεάζουν πολύ μεγαλύτερες περιοχές», διευκρίνισε ο κ. Παπαζάχος.

Σημείωσε δε ότι, επειδή ο σεισμός στην Κολομβία είχε μεγάλο μέγεθος, οι σεισμικές κινήσεις ήταν αρκετά ισχυρές, φτάνοντας περίπου στο 20% της επιτάχυνσης της βαρύτητας, δηλαδή γύρω στο 0,2G, με τη μέγιστη επιτάχυνση της εδαφικής κίνησης να αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της επιτάχυνσης της βαρύτητας.

Σε ό,τι αφορά τις καταστροφικές επιπτώσεις του σεισμού ο καθηγητής εξήγησε ότι δεν εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος και το βάθος ενός σεισμού, καθώς καθοριστικός είναι ο ρόλος της αντοχής των κατασκευών. Σε περιοχές όπου υπάρχει ευάλωτο κτιριακό απόθεμα ή ανεπαρκής αντισεισμική προστασία, ακόμη και ένας σεισμός ενδιαμέσου βάθους μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες. Στην Κολομβία, ο συνδυασμός του μεγάλου μεγέθους του σεισμού, της μεγάλης έκτασης στην οποία έγινε αισθητός και της τρωτότητας τμημάτων του κτιριακού αποθέματος -κτίρια με σχεδόν καθόλου αντισεισμική αντοχή- συνέβαλε στις καταρρεύσεις και σοβαρές ανθρώπινες απώλειες.

Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα των σεισμών στη Βενεζουέλα, όπου τα πρόσφατα ισχυρά γεγονότα ήταν πολύ πιο επιφανειακά και συνδέονταν με τη δραστηριότητα των ρηγμάτων στα όρια της Καραϊβικής και της νότιας Αμερικής. Οι επιφανειακοί σεισμοί, όπως ανέφερε ο κ. Παπαζάχος, μπορεί να προκαλέσουν πολύ ισχυρότερη κίνηση κοντά στην επιφάνεια. «Μιλάμε για τη νότια Αμερική και μία περιοχή όπου έχουν γεννηθεί οι ισχυρότεροι σεισμοί του κόσμου. Πιο νότια και επιφανειακά ο σεισμός της Χιλής ήταν μεγέθους άνω του 9. Το “ ταβάνι” των ισχυρών σεισμών στην περιοχή της νότιας Αμερικής είναι πολύ υψηλότερο από τον συγκεκριμένο σεισμό», κατέληξε ο καθηγητής.

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