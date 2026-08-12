Βιρτζίνια: 7χρονος κάλεσε το 911 όταν η μητέρα του υπέστη κρίση και βραβεύτηκε από την αστυνομία

Ο 7χρονος Zayden ξεχώρισε για την εξαιρετικά ψύχραιμη αντίδρασή του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βιρτζίνια: 7χρονος κάλεσε το 911 όταν η μητέρα του υπέστη κρίση και βραβεύτηκε από την αστυνομία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 7χρονος Zayden Curran Herndon κάλεσε το 911 με ψυχραιμία όταν η μητέρα του υπέστη κρίση και παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.
  • Η μητέρα του, Kailene Curran Herndon, είχε εκπαιδεύσει τον Zayden από μικρή ηλικία για το πώς να αντιδρά σε έκτακτες ανάγκες.
  • Ο Zayden βραβεύτηκε με το Citizen Lifesaving Award από το Αστυνομικό Τμήμα της Virginia Beach για την ηρωική και υπεύθυνη συμπεριφορά του.
  • Ο αστυνομικός James Hylton επαίνεσε τον Zayden για το θάρρος και το ενδιαφέρον του για την οικογένειά του κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
  • Ο αρχηγός της Αστυνομίας Paul Neudigate τόνισε την αξία της προετοιμασίας που έλαβε ο Zayden από τους γονείς του και την αναγνώριση που του αξίζει από την κοινότητα.
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Ένα 7χρονο αγόρι από τη Βιρτζίνια τιμήθηκε για την ψυχραιμία και την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε όταν η μητέρα του υπέστη κρίση στο σπίτι και έχασε τις αισθήσεις της. Ο Zayden Curran Herndon δεν πανικοβλήθηκε, κάλεσε το 911, έδωσε στους διασώστες την ακριβή διεύθυνση του σπιτιού και παρέμεινε στο πλευρό της μητέρας του μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Ο 7χρονος τιμήθηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου με το Citizen Lifesaving Award από το Αστυνομικό Τμήμα της Virginia Beach, για την καθοριστική βοήθεια που προσέφερε στη μητέρα του, Kailene Curran Herndon, όταν εκείνη υπέστη την κρίση το πρωί της 21ης Ιουλίου.

Tο τηλεφώνημα στο 911 και η ψυχραιμία του 7χρονου

Όταν η μητέρα του έμεινε χωρίς τις αισθήσεις της, ο Zayden τηλεφώνησε στο 911, ενώ η μικρή του αδελφή έκλαιγε. Ο μικρός έδωσε στους τηλεφωνητές την ακριβή διεύθυνση του σπιτιού και απάντησε με ψυχραιμία στις ερωτήσεις τους.

Ο Zayden παρέμεινε δίπλα στη μητέρα του και προσπάθησε να την καθησυχάσει μέχρι να φτάσουν στο σπίτι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης, όπως ανέφερε η αστυνομία της Virginia Beach σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μητέρα του περιέγραψε σε τοπικό μέσο πως θυμάται να ετοιμάζει πρωινό για τα παιδιά της και να κάθεται στο τραπέζι της τραπεζαρίας, έχοντας δίπλα της την κόρη της στο παιδικό καρεκλάκι. Η επόμενη ανάμνησή της ήταν να ξυπνά στο νοσοκομείο.

Αργότερα έμαθε τι είχε κάνει ο γιος της κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Από όσα μου είπαν, πήρε την αδελφή του αγκαλιά. Μου είπαν ότι την έβαλε πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας για να βεβαιωθεί ότι ήμουν καλά. Μου είπαν ότι μου μιλούσε και έλεγε: “Είναι εντάξει μαμά, είναι εντάξει”», δήλωσε η Kailene.

βιρτζίνια - βραβείο - 7χρονος

Οι αστυνομικοί τιμούν τον μικρό Zayden

Ο 7χρονος Zayden ήταν σε θέση να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο επειδή η μητέρα του τον είχε προετοιμάσει από μικρό για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ήδη από την ηλικία των 2 ετών η Kailene του μάθαινε τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο. «Έχουμε κάνει πολλές φορές πρόβα, απλώς επειδή ποτέ δεν ξέρουμε αν και πότε μπορεί να συμβεί. Το να καλείς το 911 δεν είναι παιχνίδι, αλλά πρέπει να ξέρει να το κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

«Νομίζω ότι τα πήγε εξαιρετικά. Είμαστε πάρα, πάρα πολύ περήφανοι για εκείνον», πρόσθεσε.

Η βράβευση του μικρού Zayden

Ο αστυνομικός της Virginia Beach James Hylton πρότεινε τον Zayden για το βραβείο, όταν πληροφορήθηκε όσα είχε κάνει ο μικρός.

«Μιλάει με ψυχραιμία για όσα συνέβησαν με τη μαμά του», δήλωσε ο Hylton. Όπως εξήγησε, ο 7χρονος του ανέφερε ότι η αδελφή του είχε πέσει από το παιδικό καρεκλάκι.

«Άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι όλα όσα είχαν συμβεί και σκέφτηκα: αυτό είναι πάρα πολύ για ένα 7χρονο παιδί, είναι τόσο εντυπωσιακό», ανέφερε ο αστυνομικός.

Ο Hylton υπογράμμισε ότι η αντίδραση του Zayden έδειξε όχι μόνο θάρρος, αλλά και έντονο ενδιαφέρον για την οικογένειά του.

«Δεν έδειξε μόνο ηρωική συμπεριφορά, αλλά και συμπόνια για την αδελφή του και τόσο μεγάλη ανησυχία για τη μητέρα του», είπε χαρακτηριστικά.

Το βραβείο στον 7χρονο παρέδωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Virginia Beach, Paul Neudigate, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τελετής επαίνεσε τόσο τον ίδιο όσο και τους γονείς του για την προετοιμασία που του είχαν προσφέρει.

«Ευχαριστούμε τους γονείς, ευχαριστούμε όλους όσοι κάνουν δυνατό ένα παιδί 7 ετών να γνωρίζει ποιο είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνει», δήλωσε ο Neudigate.

«Αξίζει απόλυτα τον έπαινο και την αναγνώριση της κοινότητάς μας», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

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