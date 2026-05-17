Η στιγμή που τρένο εμβολίζει βυτιοφόρο στη Βιρτζίνια - Δείτε το βίντεο

Ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο σε μια σιδηροδρομική διάβαση χωρίς φράγματα στην πόλη Τσέσαπικ, στη νοτιοανατολική Βιρτζίνια. Η σύγκρουση κατέστρεψε τη δεξαμενή του οχήματος, προκάλεσε διαρροή επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στον οδηγό, σύμφωνα με πληροφορίες των USA TODAY και WAVY-TV.

A locomotive struck a septic truck crossing the tracks in Chesapeake, Virginia, sending the truck flying and leaving the driver with life-threatening injuries. https://t.co/sVkx5pnhq4 pic.twitter.com/ywUJT5Bpum — ABC News (@ABC) May 16, 2026

Η Αστυνομία του Τσέσαπικ ανακοίνωσε στα κοινωνικά της δίκτυα ότι το ατύχημα συνέβη στις 14 Μαΐου. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Κανένα μέλος του πληρώματος του τρένου δεν τραυματίστηκε.



Παράλληλα, αναφέρθηκε ένα «μικρό» περιστατικό που αφορούσε επικίνδυνα υλικά, λόγω διαρροής καυσίμου από την καταστροφή της δεξαμενής του οχήματος. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο μάρτυρας Azuriah O’Daniel (@azzyeditss) αποκαλύπτουν ότι το τρένο έπεσε στο πίσω μέρος του φορτηγού καθώς αυτό διέσχιζε τις γραμμές, αποκόπτοντας τη δεξαμενή από την καμπίνα, με τα δύο τμήματα να πέφτουν σε ένα κοντινό χαντάκι.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το φορτηγό δεν σταμάτησε στο σήμα στάσης που βρισκόταν πριν από τη διάβαση.