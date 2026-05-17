Η στιγμή που τρένο εμβολίζει βυτιοφόρο στη Βιρτζίνια - Δείτε το βίντεο

Η σύγκρουση κατέστρεψε τη δεξαμενή του οχήματος και προκάλεσε διαρροή επικίνδυνων αποβλήτων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η στιγμή που τρένο εμβολίζει βυτιοφόρο στη Βιρτζίνια - Δείτε το βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο σε μια σιδηροδρομική διάβαση χωρίς φράγματα στην πόλη Τσέσαπικ, στη νοτιοανατολική Βιρτζίνια. Η σύγκρουση κατέστρεψε τη δεξαμενή του οχήματος, προκάλεσε διαρροή επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στον οδηγό, σύμφωνα με πληροφορίες των USA TODAY και WAVY-TV.

Η Αστυνομία του Τσέσαπικ ανακοίνωσε στα κοινωνικά της δίκτυα ότι το ατύχημα συνέβη στις 14 Μαΐου. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Κανένα μέλος του πληρώματος του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ένα «μικρό» περιστατικό που αφορούσε επικίνδυνα υλικά, λόγω διαρροής καυσίμου από την καταστροφή της δεξαμενής του οχήματος. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο μάρτυρας Azuriah O’Daniel (@azzyeditss) αποκαλύπτουν ότι το τρένο έπεσε στο πίσω μέρος του φορτηγού καθώς αυτό διέσχιζε τις γραμμές, αποκόπτοντας τη δεξαμενή από την καμπίνα, με τα δύο τμήματα να πέφτουν σε ένα κοντινό χαντάκι.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το φορτηγό δεν σταμάτησε στο σήμα στάσης που βρισκόταν πριν από τη διάβαση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00LIFESTYLE

Eurovision 2026: Από την Συμφωνική Ορχήστρα στο Playboy - Ποια είναι η Linda Lampenius από την Φινλανδία

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16ο Συνέδριο ΝΔ: Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες

08:49WHAT THE FACT

Καρχαρίας 330 εκατ. που ανακαλύφθηκε στην Ιρλανδία αποκαλύπτει έναν χαμένο προϊστορικό ωκεανό

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν σε «τρώγλη»

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Renault Clio Eco-G 120 EDC με LPG και αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα - Πόσο κοστίζει

08:40LIFESTYLE

Eurovision: Το «ευχαριστώ» του Ακύλα που έζησε το όνειρό του

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

08:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που τρένο εμβολίζει βυτιοφόρο στη Βιρτζίνια - Δείτε το βίντεο

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo GTI: Το ηλεκτρικό GTI είναι γεγονός

08:15LIFESTYLE

Eurovision: Τι σημαίνει τελικά το Bangaranga που ταρακούνησε τη σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Φιέστα τίτλου η ΑΕΚ, «μάχη» Champions League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τον μεγάλο τελικό του FA Cup με... «σακούλες» στα μάτια

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοφιλείς και ανερχόμενοι προορισμοί του φετινού καλοκαιριού - Η Τήνος και η Ήπειρος κερδίζουν έδαφος

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής αναγνώριση για το ελληνικό κρασί: Οι Βρετανοί υποκλίνονται στα ροζέ - Οι ερυθρές εκπλήξεις

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατερρίφθησαν 74 drones με στόχο την Μόσχα

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Γκάζι» σε επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια εκτός ελέγχου: «Mπλόκο» στους ανηλίκους μετά το μπαράζ ατυχημάτων

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» οι θέσεις πάρκινγκ – Εκτόξευση τιμών έως και 478%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara με την ελληνική ομάδα, ο στεναχωρημένος Akylas και τα στοιχήματα που πήγαν «κουβά»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

08:15LIFESTYLE

Eurovision: Τι σημαίνει τελικά το Bangaranga που ταρακούνησε τη σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Μαΐου: Κυριακή του τυφλού - Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον διαγωνισμό της Eurovision - «Είμαι στενοχωρημένος, δεν ήθελα να

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τον μεγάλο τελικό του FA Cup με... «σακούλες» στα μάτια

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοφιλείς και ανερχόμενοι προορισμοί του φετινού καλοκαιριού - Η Τήνος και η Ήπειρος κερδίζουν έδαφος

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

21:30LIFESTYLE

Live blog - Eurovision 2026: Ιστορική νίκη για την Βουλγαρία και την Dara - Ανατροπή για τα μεγάλα φαβορί Στη 10η θέση ο Akylas με το «Ferto»

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΝΔ: Το καμπανάκι Μητσοτάκη, οι «πλατφόρμες» Δένδια - Πιερρακάκη και τα ανοίγματα Άδωνι - Χατζηδάκη

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» οι θέσεις πάρκινγκ – Εκτόξευση τιμών έως και 478%

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ σε νέα κρίση: Το κόμμα Τσίπρα, η διαγραφή Πολάκη και τα σενάρια για την Κουμουνδούρου

08:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

23:17LIFESTYLE

Eurovision 2026-τελικός: Σείστηκε η σκηνή με την εμφάνιση της Dara από τη Βουλγαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ