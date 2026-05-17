Συνέδριο ΝΔ: Το καμπανάκι που βάρεσε ο Μητσοτάκης και οι πλατφόρμες Πιερρακάκη - Δένδια

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη ενότητας στη ΝΔ και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη μπορεί να κερδίσει τρίτη τετραετία με το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε».

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε σε πολιτική τόλμη και απομάκρυνση από προσωπικές ατζέντες, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία περιμένει λύσεις και βελτίωση της ζωής.

Ο Νίκος Δένδιας άσκησε κριτική για «καθεστωτικές αντιλήψεις» και «κυβερνητικό ιδρυματισμό» και τόνισε ότι το 41% δεν ήταν λευκή επιταγή, προβάλλοντας την ανάγκη διατήρησης άμεσης σχέσης με την κοινωνία και απόρριψη λαϊκισμού.

Οι αντιπρόεδροι Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης απηύθυναν κάλεσμα σε αποστασιοποιημένα στελέχη, ζητώντας την επιστροφή τους στην παράταξη και τον σεβασμό στην ιστορία και το ήθος της ΝΔ.

Στην τελευταία μέρα του συνεδρίου προβλέπεται ψηφοφορία για νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κλείσιμο των εργασιών.

Οι δύο πρώτες μέρες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ σημαδεύτηκαν από την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για ενότητα και συσπείρωση. Ο πρόεδρος της ΝΔ έστειλε μήνυμα από την πρώτη μέρα ότι είναι δίπλα σε όλους και απέναντι σε όλους όσοι θέλουν πληγωμένη την παράταξη. Έθεσε με ξεκάθαρο τρόπο τα διλήμματα των εκλογών και υπογράμμισε ότι η ΝΔ μπορεί να κερδίσει μια τρίτη τετραετία μόνο υπηρετώντας το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε. Χθες εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης είπε στην παρέμβασή του: «Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ε.Ε».

Ενωτικός εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος απέρριψε τις προσωπικές ατζέντες και ζήτησε από τον πρωθυπουργό και από τους υπουργούς να είναι τολμηροί στην μεταρρυθμιστική ατζέντα του αύριο.

«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς», ανέφερε με νόημα υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες περιμένουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα και βελτίωση της ζωής τους. Ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε ακόμη τα στελέχη της παράταξης να επιδείξουν πολιτική τόλμη, τονίζοντας ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας». «Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε», κατέληξε.

Στην άλλη όχθη ο Νίκος Δένδιας εμφανίστηκε επικριτικός. Άφησε αιχμές για «καθεστωτικές αντιλήψεις», προειδοποιήσεις για «κυβερνητικό ιδρυματισμό» και σαφές μήνυμα ότι «το 41% δεν ήταν λευκή επιταγή. Ο υπουργός Άμυνας επιχείρησε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας να επανατοποθετήσει ιδεολογικά και πολιτικά την παράταξη. Ο κ. Δένδιας χειροκροτήθηκε από μέλη και νεολαίους της ΝΔ τόσο κατά την είσοδό του στο συνέδριο, όσο και κατά την διάρκεια της ομιλίας του. Η παρέμβασή του είχε έντονο ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο και μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία ως «κόμμα των πολλών», ενώ παράλληλα απέρριψε τη λογική του κράτους – «λαφύρου». Έστειλε μήνυμα κατά του λαϊκισμού και των «μισθοφόρων της εξουσίας», ενώ επέμεινε στην ανάγκη διατήρησης της άμεσης σχέσης με την κοινωνία και τους βουλευτές. Ειδικότερα η φράση «μισθοφόροι της εξουσίας» ερμηνεύτηκε από πολλούς ως αιχμή για το επιτελικό κράτος. Άφησε αιχμές και για άλλους επικριτές του λέγοντας: «Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν έχει ύβρεις, φανατισμούς, κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα, της μετριοπάθειας, της ευπρέπειας, του διαλόγου και των επιχειρημάτων».

Οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης εμφανίστηκαν με ενωτική διάθεση και απηύθυναν και οι δύο κάλεσμα σε όσους αποστασιοποιήθηκαν από τη ΝΔ. Με φόντο τη στάση του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή ο υπουργός Υγείας ζήτησε να επιστρέψουν όλοι στο κόμμα και να δοθεί η μάχη των εκλογών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κωστής Χατζηδάκης που με αναφορές σε Καραμανλή, Σαμαρά και Μεϊμαράκη τόνισε ότι «Δεν περισσεύει κανείς από αυτή την παράταξη» και παράλληλα ζήτησε από ορισμένα στελέχη της ΝΔ να σέβονται το ήθος και την ιστορία της παράταξης.

Σήμερα τελευταία μέρα του συνεδρίου θα έχουμε την ψηφοφορία για τα νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.

