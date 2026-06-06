Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

Το βαρύ χρυσό κόσμημα με τη θεά Νίκη και οι εκατοντάδες ιστορικοί θησαυροί που γλύτωσαν από τα άροτρα των αγροτών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

Το ρωμαϊκό δαχτυλίδι με τη θεά Νίκη να οδηγεί ένα άρμα με δύο άλογα

South West Heritage Trust
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Ένας ερασιτέχνης με ανιχνευτή μετάλλων, ο Κέβιν Μίντο, ανακάλυψε ένα ρωμαϊκό χρυσό δαχτυλίδι του 297 μ.Χ. αξίας 75.000 λιρών σε αγρό του Σόμερσετ.
  • Το δαχτυλίδι απεικονίζει τη θεά Νίκη και πιθανολογείται ότι ανήκε σε υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο ή στρατηγό.
  • Μετά από δικαστική διαμάχη, αναγνωρίστηκε ο Μίντο ως νόμιμος εφευρέτης και το δαχτυλίδι αγοράστηκε από το South West Heritage Trust έναντι 78.010 λιρών.
  • Ο Μίντο χρησιμοποίησε το μερίδιό του για να εξοφλήσει το στεγαστικό του δάνειο.
  • Ο θησαυρός θα εκτεθεί σε σχολεία και στη συνέχεια στη μόνιμη ρωμαϊκή συλλογή του Μουσείου Σόμερσετ.
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Ένας ερασιτέχνης εξερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων κατάφερε να αποπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο, αφού έφερε στο φως ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι αξίας 75.000 λιρών, θαμμένο σε έναν λασπωμένο αγρό της βρετανικής υπαίθρου.

Ο Κέβιν Μίντο, πρώην στρατιώτης και νυν οδηγός φορτηγού, μαζί με τον φίλο του Φιλ Κοστέλο, εντόπισαν τον θησαυρό κατά τη διάρκεια αναζήτησης σε ένα κτήμα κοντά στο χωριό Ιλμίνστερ του Σόμερσετ. Το αποκαλούμενο «Δαχτυλίδι του Ιλμίνστερ», βάρους 48 γραμμαρίων, είναι ένα ασυνήθιστα μεγάλο και εξαιρετικής τέχνης κόσμημα. Στην ανάγλυφη πολύτιμη πέτρα του απεικονίζεται η θεά Νίκη να οδηγεί ένα άρμα που το σέρνουν δύο άλογα.

Χρονολογείται γύρω στο 297 μ.Χ. και εκτιμάται ότι ανήκε σε κάποιον υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο, πιθανότατα σε κορυφαίο στρατηγό του στρατού. Το δαχτυλίδι ανακαλύφθηκε μαζί με εκατοντάδες ρωμαϊκά νομίσματα. Οι ειδικοί εικάζουν ότι ολόκληρος ο θησαυρός είχε θαφτεί για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μεγάλων αναταραχών στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Το χρονικό της ανακάλυψης και η δικαστική κόντρα

Ο θησαυρός παρέμεινε ανέγγιχτος για 1.720 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τη στιγμή που οι Μίντο και Κοστέλο τον εντόπισαν το 2017, κατά τη διάρκεια μιας οργανωμένης εξόρμησης ανίχνευσης μετάλλων. Ο Μίντο βρήκε αρχικά δεκάδες νομίσματα από κράμα χαλκού και αργύρου και ειδοποίησε αμέσως τους διοργανωτές και τον τοπικό αρχαιολόγο. Στη συνέχεια, οι δύο φίλοι επέστρεψαν στο σημείο και ήταν τότε που ο Κοστέλο έβγαλε από το χώμα το χρυσό δαχτυλίδι.

Ωστόσο, η σπουδαία ανακάλυψη ακολουθήθηκε από μια μακρά δικαστική διαμάχη για την πατρότητα του ευρήματος, καθώς ο διοργανωτής της εξόρμησης διεκδίκησε παράνομα την ιδιοκτησία του. Τελικά, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι νόμιμος εφευρέτης ήταν ο Μίντο.

«Ήταν το όνειρο κάθε εξερευνητή. Όταν το είδα, έπαθα σοκ», δήλωσε ο 68χρονος Μίντο. «Λόγω του μεγέθους και της ποιότητάς του, πρέπει να ανήκε σε κάποιον πολύ σημαντικό. Ο θησαυρός πρέπει να ήταν θαμμένος μέσα σε ένα δοχείο το οποίο, με το πέρασμα των χρόνων, χτυπήθηκε από το άροτρο κάποιου αγρότη και σκορπίστηκε».

Η εξαγορά και ο προορισμός του θησαυρού

Αφού οι αρχές κήρυξαν επίσημα τα ευρήματα ως «θησαυρό», αυτά παραδόθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο, δίνοντας την ευκαιρία σε δημόσιους φορείς να τα αποκτήσουν. Τελικά, το ίδρυμα South West Heritage Trust κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 78.010 λιρών και να αγοράσει ολόκληρη τη συλλογή (εκ των οποίων οι 75.000 λίρες αφορούσαν αποκλειστικά το δαχτυλίδι), η οποία περιλαμβάνει συνολικά 297 νομίσματα.

Τα χρήματα της εξαγοράς μοιράστηκαν: το 50% δόθηκε στον ιδιοκτήτη της γης, ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράστηκαν ισόποσα οι Μίντο και Κοστέλο. Ο Μίντο απολαμβάνει ήδη τους καρπούς της τύχης του, έχοντας χρησιμοποιήσει το μερίδιό του για να εξοφλήσει πλήρως το στεγαστικό του δάνειο.

Σύμφωνα με την Αμάλ Κρεϊσέχ, ανώτερη επιμελήτρια του South West Heritage Trust, το δαχτυλίδι αποτελεί εύρημα χωρίς παράλληλο στη Βρετανία, καθώς αντίστοιχες ποιότητες έχουν εντοπιστεί μόνο στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ο θησαυρός πρόκειται τώρα να ξεκινήσει μια περιοδεία σε δημοτικά σχολεία του Σόμερσετ, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ρωμαϊκή ιστορία από κοντά, πριν καταλήξει στη μόνιμη ρωμαϊκή συλλογή του Μουσείου του Σόμερσετ στο Τόντον. Όσο για τον Μίντο; Πιστεύει ότι η γη κρύβει κι άλλα μυστικά και σχεδιάζει σύντομα να επιστρέψει στον ίδιο αγρό.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

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