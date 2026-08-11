Νέα Υόρκη: Άνδρας έπνιξε την 9χρονη κόρη του και έκρυψε την σορό της κάτω από πέτρα σε βάλτο

Snapshot Ο Λουτσιάνο Φραττολίν κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης του Μελίνα, την οποία έπνιξε τον Ιούλιο του 2025 στη Νέα Υόρκη και έκρυψε τη σορό της κάτω από πέτρα σε έναν βάλτο.

Ο Φραττολίν είχε ισχυριστεί αρχικά ότι η κόρη του είχε απαχθεί, προκαλώντας Amber Alert και μεγάλη αστυνομική έρευνα, αλλά οι αρχές αμφισβήτησαν την ιστορία του λόγω αντιφάσεων.

Τα δεδομένα GPS από το κινητό και το αυτοκίνητο του Φραττολίν, μαζί με υλικό από κάμερες ασφαλείας, αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την απόδειξη της ενοχής του.

Η μητέρα της Μελίνα είχε την πλήρη επιμέλεια της κόρης της μετά το διαζύγιο το 2019 και είχε εκφράσει ανησυχίες για το ταξίδι με τον πατέρα της, καθώς η κόρη δεν ήθελε να ταξιδέψει στο εξωτερικό μαζί του.

Ο Φραττολίν αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έκδοση της ποινής του στις 14 Οκτωβρίου, ενώ έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Snapshot powered by AI

Ένοχος για την δολοφονία της 9χρονης κόρης του κρίθηκε ο Λουτσιάνο Φραττολίν από τον Καναδά, ο οποίος την έπνιξε σε έναν βάλτο στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2025, και έκρυψε την σορό της κάτω από μία πέτρα, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο.

Όλα έγιναν τον Ιούλιο του 2025, όταν ο Φραττολίν είχε πάει για διακοπές με την 9χρονη Μελίνα στην βορειοανατολική Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο άνδρας σκότωσε την κόρη του και στη συνέχεια την έκρυψε κάτω από μία πέτρα σε έναν βάλτο στην κωμόπολη Τικοντερόγκα.

Στη συνέχεια, ο Φραττολίν κάλεσε τις αρχές και ισχυρίστηκε ότι η κόρη του είχε πέσει θύμα απαγωγής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί Amber Alert για τον εντοπισμό της 9χρονης, και να ξεκινήσει μεγάλη αστυνομική έρευνα.

Ωστόσο, οι αρχές άρχισαν να υποψιάζονται τον Φραττολίν, καθώς η χρονολογική ακολουθία των γεγονότων που παρουσίασε ο ίδιος δεν έβγαζε νόημα, και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η 9χρονη είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Ο Φραττολίν βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για φόνο δεύτερου βαθμού και απόκρυψη σορού.

Ο Λουτσιάνο Φραττολίν

Δεν ήθελε να ταξιδέψει στο εξωτερικό με τον πατέρα της

Κατά την αγόρευση της απόφασης, ο εισαγγελέας της κομητείας Έσεξ, Μάικλ Λάνγκι, δήλωσε ότι η «σύντομη ζωή της Μελίνα έλαβε ένα βίαιο τέλος».

Η μητέρα της Μελίνας, η Κάλι Γαλανής, δεν βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου τη Δευτέρα. «Δεν ήθελε να είναι εδώ σε περίπτωση που κατέθετε ο Φραττόλιν», δήλωσε ο Λάνγκι.

«Η Γαλανής έχασε τη μοναδική της κόρη. Περίμενε όλη τη νύχτα να γυρίσει η κόρη της, κοίταζε έξω από το παράθυρο... Αλλά η κόρη της δεν γύρισε ποτέ σπίτι, και την επόμενη μέρα έπρεπε να λάβει ένα άσχημο τηλεφώνημα: Ότι η κόρη της βρέθηκε νεκρή σε έναν βάλτο στην κομητεία Έσεξ, στη Νέα Υόρκη», είπε.

Η Γαλάνης, είχε την πλήρη επιμέλεια της Μελίνα, αφού το 2019 πήρε διαζύγιο με τον Φραττολίν. Τα τελευταία χρόνια, όμως, επέτρεπε στη Μελίνα να πηγαίνει ταξίδια μαζί του.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο λίγες ημέρες πριν, η Γαλάνης είχε πει ότι η Μελίνα δεν ήθελε να ταξιδέψει στο εξωτερικό με τον πατέρα της, προσθέτοντας ότι και η ίδια άρχισε να αισθάνεται ανήσυχη για το συγκεκριμένο ταξίδι. «Με είχε προειδοποιήσει ο δικηγόρος μου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, χωρισμένοι γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό και στη συνέχεια αρνούνταν να τα επιστρέψουν», κατέθεσε η ίδια.

Η 9χρονη Μελίνα

Τα δεδομένα GPS από το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο του Φραττόλιν

Η Γαλανής έστελνε επανειλημμένα μηνύματα στον Φραττολίν τη νύχτα που έλαβε χώρα η σκληρή δολοφονία. Τα δεδομένα GPS από το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο του Φραττόλιν, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανεύρεση της σορού της Μελίνα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, κατέθεσαν αρκετοί αστυνομικοί και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τόσο δεδομένα GPS του αυτοκινήτου και του κινητού του Φραττόλιν όσο και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του άνδρα την ημέρα που δολοφονήθηκε η Μελίνα και για να αποδείξουν ότι η ιστορία που είχε πει στις αρχές ήταν ψευδής.

«Σε αυτή την υπόθεση υπήρχαν δεδομένα GPS για κάθε δευτερόλεπτο της δολοφονίας. Μπορούσαμε να δούμε ακριβώς πού βρισκόταν το όχημά του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, και αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Το γεγονός ότι γνωρίζαμε ότι δεν βρισκόταν εκεί που έλεγε ότι βρισκόταν, οδήγησε τους αστυνομικούς στο να τον υποψιαστούν», δήλωσε ο Λάνγκι.

Ο Φραττόλιν θα παραμείνει φυλακισμένος στην κομητεία Έσεξ, έως ότου εκδοθεί η ποινή του στις 14 Οκτωβρίου. Έχει ένα μήνα για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.