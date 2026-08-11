Μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Το τελευταίο ραντεβού & το μπουκάλι με αλκοόλ

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Εντοπίστηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, μέσα σε υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήταν κλειδωμένο. Από την πρώτη εικόνα δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ.

Οι συνάδελφοί του που έχουν αναλάβει την έρευνα, επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του, λεπτό προς λεπτό. Πού βρισκόταν πριν φτάσει στο σημείο; Με ποιον είχε συναντηθεί; Υπήρξε κάποιο τελευταίο ραντεβού ή κάποια επικοινωνία;

Η σύντροφός του έχει καταθέσει ότι δεν προηγήθηκε κάποιος καυγάς μεταξύ τους, ενώ δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Καταθέσεις θα δώσουν και συνάδελφοί του, όπως και πρόσωπο που τον συνάντησε την τελευταία ημέρα πριν εξαφανιστεί και τελικά εντοπιστεί στον Άγιο Δημήτριο από το στίγμα του κινητού του.

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς, είναι γιατί ο άνδρας βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Ποιος οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα; Ήταν μόνος του όταν έφτασε στο σημείο; Σε αυτό θα απαντήσουν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Το μπουκάλι με το αλκοόλ που βρέθηκε μέσα στο όχημα, δεν περνά απαρατήρητο από την ασφάλεια. Φαίνεται πως κάτι τον προβλημάτιζε.

Πάντως, κατά την πρώτη εξέταση, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε αρχικά ήταν πνευμονικό οίδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Επιπλέον, δεν εντόπισε εμφανείς κακώσεις στο σώμα του. Ωστόσο αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η νεκροψία – νεκροτομή που θα δώσει τις απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του αστυνομικού.

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