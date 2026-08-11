Μύκονος: «Με θώπευσε και τον χαστούκισα» - Τέσσερις εργαζόμενες μιλούν για τη σεζόν στο νησί

Πίσω από τη λάμψη, τα ξέφρενα πάρτι και την πολυτελή εικόνα της Μυκόνου βρίσκεται μια διαφορετική καθημερινότητα: εκείνη των ανθρώπων που εργάζονται ασταμάτητα για να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού. Για τους εργαζόμενους της καλοκαιρινής σεζόν, η ζωή στο Νησί των Ανέμων έχει απαιτητικούς ρυθμούς, πολλές ώρες δουλειάς, αλλά και περιστατικά με πελάτες που άλλοτε προκαλούν γέλιο και άλλοτε ξεπερνούν τα όρια.

Τέσσερις νεαρές γυναίκες που εργάζονται φέτος στη Μύκονο μιλούν στον δημοσιογράφο του Mykonos Live TV, Νίκο Κουρούμαλο, για όσα βιώνουν καθημερινά, τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις πιο παράξενες ή δυσάρεστες συμπεριφορές που έχουν αντιμετωπίσει από πελάτες.

Η Μαρικέλλυ, η οποία ποστάρει συχνά στο Instagram και έχει γίνει γνωστή και μέσα από τη συμμετοχή της στο reality «Big Brother», περιέγραψε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο μπαρ Queen. Όπως αποκάλυψε, αναγκάστηκε να αντιδράσει έντονα και να χαστουκίσει έναν πελάτη, όταν εκείνος την θώπευσε, αγγίζοντάς την με ανάρμοστο τρόπο.

Τη δική της ασυνήθιστη εμπειρία περιέγραψε η Τζωρτζίνα, η οποία εργάζεται στο ίδιο κατάστημα και έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στη «Φάρμα» του Star. Όπως ανέφερε, ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει συνέβη όταν ένας άνδρας έγλειψε τα δάχτυλά της την ώρα που εκείνη κρατούσε τον δίσκο σερβιρίσματος.

Πιο ήρεμη είναι μέχρι στιγμής η φετινή σεζόν για τη Σίσσυ. Αν και εργάζεται για τρίτη χρονιά στη Μύκονο, φέτος βρίσκεται για πρώτη φορά στην υποδοχή του Byblos, του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Γκαβέλα. Όπως λέει, η καθημερινότητά της κυλά χωρίς ιδιαίτερα απρόοπτα.

Στο ίδιο εστιατόριο εργάζεται και η Πηγή, η οποία δηλώνει χαρούμενη και ικανοποιημένη από τις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, βρίσκει τον χρόνο να ασχολείται με τη μεγάλη της αγάπη, τον σχεδιασμό ρούχων, συνδυάζοντας έτσι την καλοκαιρινή εργασία στη Μύκονο με τη δημιουργική της δραστηριότητα.

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