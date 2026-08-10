Η Λίντσεϊ Βον βρέθηκε στη Μύκονο κρυφά με τον Σαμ Λάνσκι - Το τατουάζ «πιστεύω» στο δάκτυλό της

Η λέξη «πιστεύω» είναι τατουάζ στο δάκτυλο της Βον από το 2018 και συμβολίζει την πίστη στον εαυτό της, συνδέοντας την με την Ελλάδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Η Λίντσεϊ Βον βρέθηκε στη Μύκονο κρυφά με τον Σαμ Λάνσκι - Το τατουάζ «πιστεύω» στο δάκτυλό της
LIFESTYLE
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  • Η Λίντσεϊ Βον βρέθηκε στη Μύκονο για διακοπές, απολαμβάνοντας την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά από σοβαρό τραυματισμό.
  • Η λέξη «πιστεύω» είναι τατουάζ στο δάκτυλο της Βον από το 2018 και συμβολίζει την πίστη στον εαυτό της, συνδέοντας την με την Ελλάδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
  • Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 υπέστη σοβαρό κάταγμα στην κνήμη μετά από πτώση 13 δευτερολέπτων και χρειάστηκε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και μήνες αποθεραπείας.
  • Παρά την περιπέτεια της υγείας της, η Βον επέμεινε στην ανάρρωσή της και λίγους μήνες μετά βρέθηκε σε καλοκαιρινή απόδραση, δείχνοντας τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της.
  • Η προσωπική της νίκη δεν ήταν μόνο η κατάκτηση μεταλλίων, αλλά η δύναμη να ξανασηκωθεί μετά τον τραυματισμό.
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Από την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, όταν ένα τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα λίγο έλειψε να της στοιχίσει ακόμη και το πόδι της, στην απόλυτη καλοκαιρινή ανεμελιά. Η Λίντσεϊ Βον βρέθηκε στη Μύκονο κι απόλαυσε τις διακοπές της, δείχνοντας πως η επιστροφή στην καθημερινότητα και στις χαρές της ζωής είναι για εκείνη μια ακόμη μεγάλη νίκη.

Η 41χρονη Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της μια σειρά από φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την απόδρασή της, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι.

«Τα αυθόρμητα ταξίδια είναι από τα καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε πάει η ζωή. Γιατί όταν μια πόρτα κλείνει, μια άλλη ανοίγει… κράτα τα μάτια και την καρδιά σου ανοιχτά… πιστεύω» γράφει στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε εμφανίζεται να απολαμβάνει τη θάλασσα, να ποζάρει με τον Σαμ Λάνσκι, να κάνει βόλτες με ταχύπλοο και να φωτογραφίζει τους μύλους και διάφορα άλλη σημεία του νησιού των ανέμων. Δεν έχει γίνει γνωστό, αν ο γνωστός δημοσιογράφος, συγγραφέας και σεναριογράφος είναι το νέο φλερτ της Βον, ωστόσο, ποζάρουν μαζί στις φωτογραφίες που ανάρτησε η αθλήτρια του σκι.

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Το ελληνικό «πιστεύω» που έγινε το προσωπικό της μότο

Κι αν υπάρχει μία λέξη που συνοψίζει την ιστορία της Λίντσεϊ Βον, αυτή είναι το «πιστεύω». Η λέξη «πιστεύω» είναι χαραγμένη με ελληνικά γράμματα στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού χεριού της. Η Βον έκανε το συγκεκριμένο τατουάζ το 2018, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ, ως υπενθύμιση της πίστης στον εαυτό της.

Η επιλογή της ελληνικής λέξης μόνο τυχαία δεν ήταν. Το «πιστεύω» συνδέεται συμβολικά με την Ελλάδα, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πράγματι, δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερη λέξη για να περιγράψει την πορεία της.

Η ίδια έχει εξηγήσει πως η πίστη στον εαυτό της ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα σημαντική για εκείνη και πως, μετά τα όσα συνέβησαν, η συγκεκριμένη λέξη απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

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Ποιος είναι ο Σαμ Λάνσκι

Ο Σαμ Λάνσκι ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε κρυφά την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να γράψει το πολυσυζητημένο βιβλίο της. Ο Λάνσκι πραγματοποίησε πολύωρες συνεντεύξεις με την Μπρίτνεϊ μέσω Zoom και τηλεφώνου για να καταγράψει με ακρίβεια τη φωνή της. Ο Λάνσκι ήταν αυτός που μετέτρεψε τις τραυματικές της εμπειρίες από την πολυετή δικαστική κηδεμονία σε ένα παγκόσμιο best seller.

Ο Λάνσκι εξάλλου, είναι ο δημοσιογράφος που πήρε την ιστορική, εκτενή συνέντευξη της Τέιλορ Σουίφτ όταν το περιοδικό TIME την ανακήρυξε «Πρόσωπο της Χρονιάς» το 2023.

Η ίδια η Σουίφτ τον αποθέωσε δημόσια με ανάρτησή της στο Instagram, γράφοντας: «Ο Σαμ Λάνσκι έχει έναν τόσο θαυμάσιο τρόπο με τις λέξεις... Έχω θέματα εμπιστοσύνης με τις συνεντεύξεις, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη που έκανα αυτή μαζί του».

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Από τα 13 δευτερόλεπτα της καταστροφής, στην επιστροφή

Στις 8 Φεβρουαρίου, η Βον βρέθηκε στην εκκίνηση της κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, έχοντας ήδη αγωνιστεί με σοβαρό τραυματισμό. Μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση έχασε τον έλεγχο και είχε μια από τις πιο σφοδρές πτώσεις της καριέρας της. Υπέστη σύνθετο κάταγμα στην κνήμη και χρειάστηκε να διακομιστεί με ελικόπτερο.

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Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Ακολούθησαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η ίδια πέρασε μήνες σε αναπηρικό αμαξίδιο και με πατερίτσες. Όπως αποκάλυψε τον Ιούλιο, χρειάστηκε περίπου τρεισήμισι μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει χωρίς βοήθεια, ενώ ακόμη και τότε δήλωνε ότι ο αστράγαλός της παρέμενε σπασμένος και το περπάτημα εξακολουθούσε να είναι δύσκολο.

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Ακόμη και μέσα στην περιπέτειά της, ωστόσο, η Βον επέμενε να κοιτάζει μπροστά.

Και τώρα, λίγους μήνες μετά την καταστροφική πτώση, βρέθηκε (και) στη Μύκονο, από την οποία αναχώρησε ήδη, καθώς το τελευταίο στιγμιότυπο από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ήταν η απογείωση του αεροπλάνου για τον επόμενο προορισμό της.

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Με το «πιστεύω» στο δάχτυλό της να θυμίζει ίσως περισσότερο από ποτέ ότι, για τη Λίντσεϊ Βον, η μεγαλύτερη νίκη δεν ήταν ποτέ μόνο ένα μετάλλιο. Ήταν η δύναμη να σηκωθεί ξανά.

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