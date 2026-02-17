Λίντσεϊ Βον: Επέστρεψε στις ΗΠΑ η «χρυσή» ολυμπιονίκης - «Ακόμη δεν έχω σταθεί στα πόδια μου»

Η «χρυσή» ολυμπιονίκης του σκι Λίντσεϊ Βον επέστρεψε στις ΗΠΑ για να συνεχίσει τη θεραπεία της, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ δήλωσε ότι ακόμη δεν μπορεί να σταθεί όρθια.

«Δεν έχω σταθεί στα πόδια μου για πάνω από μια εβδομάδα...», έγραψε η Αμερικανίδα σκίερ σε ανάρτησή της στο «X», ενώ εξήγησε ότι από τον αγώνα της παραμένει «ακινητοποιημένη» σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο.

«Παρόλο που δεν μπορώ ακόμα να σταθώ όρθια, είναι υπέροχο να είμαι και πάλι στην πατρίδα μου. Ευχαριστώ πολύ όλους στην Ιταλία που με φρόντισαν τόσο καλά», κατέληξε η Βον στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση:

Haven’t stood on my feet in over a week… been in a hospital bed immobile since my race. And although I’m not yet able to stand, being back on home soil feels amazing ❤️?? #imhome #BeLv



Huge thank you to everyone in Italy for taking good care of me?? — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2026

Η 41χρονη Αμερικανίδα θρύλος του αλπικού σκι υπέστη «σύνθετο κάταγμα κνήμης» και ακούστηκε να ουρλιάζει από τον πόνο στην πίστα, κατά τη διάρκεια του τελικού της κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το σοκαριστικό της ατύχημα στις 8 Φεβρουαρίου. Αρχικά νοσηλεύτηκε σε ένα νοσοκομείο στην Ιταλία, όπου και υποβλήθηκε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις. Έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί ένα ακόμη χειρουργείο στις ΗΠΑ.

Εννέα ημέρες πριν από την πτώση της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η Βον υπέστη ρήξη χιαστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αλπικού Σκι στην Ελβετία.

Παρόλα αυτά η Βον δήλωσε ότι «δεν μετανιώνει» για την απόφασή της να αγωνιστεί. «Το να ξέρω ότι βρισκόμουν εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Ήξερα ότι ο αγώνας ήταν επικίνδυνος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα», έγραψε στα social media σε ανάρτησή της την περασμένη εβδομάδα.

«Όπως και στο σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε και μερικές φορές πέφτουμε. Κάποιες φορές, οι καρδιές μας ραγίζουν. Κάποιες φορές, δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι μπορούσαμε. Όμως, αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής, ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε», συμπλήρωσε.

https://www.instagram.com/p/DUjW2r8DUmb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης