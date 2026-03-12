Καρυστιανού για την ασφάλεια των τρένων: «Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε»

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της εξέφρασε την την απογοήτευσή της της για τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο την ασφάλεια των τρένων στην Ευρώπη

Καρυστιανού για την ασφάλεια των τρένων: «Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε»

Την απογοήτευσή της για τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με αντικείμενο την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, δημοσιοποίησε η Μαρία Καρυστιανού.

Μετά την επιστροφή της από τη γαλλική πόλη, προχώρησε σε διαδικτυακή ανάρτηση εστιάζοντας στην παρουσία και στις δηλώσεις του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για «διεκπεραιωτικές υποσχέσεις» και «προσχηματικές» αναφορές σχετικά με τον ρόλο των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε…

Με μεγάλη απογοήτευση επιστρέφω σήμερα από το Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η ασφάλεια των τρένων στην Ευρώπη, μετά τις τραγωδίες στα Τέμπη και στην Ισπανία . Άκουσα για άλλη μια φορά τον Επίτροπο Μεταφορών κ. Τζιτζικώστα να μοιράζει διεκπεραιωτικές υποσχέσεις ότι θα επιληφθεί ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοια τραγωδία.

Μάλιστα πρότεινε αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του ERA και περισσότερους ελέγχους, μετά το 2ο εξάμηνο του 2026! Μέχρι τότε κυκλοφορούμε με δική μας ευθύνη. Δηλαδή, όπως μας είπε ο ΠΘ: Μετά το 2027, τα τρένα θα είναι ασφαλή! Και όπως πάντα για τις ευθύνες του ERA, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και της DG MOVE, της οποίας είναι Επίτροπος, τσιμουδιά! Προσχηματικά μάλιστα, ανέφερε ότι λίγο αφότου ανέλαβε καθήκοντα Επιτρόπου, κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει της Ελλάδας, για περιορισμένες βέβαια παραβάσεις.

Άρα μια κολοβή κίνηση για τα μάτια του κόσμου και για να καλύψει τα νώτα του! Επιμελώς δε, αποσιώπησε ότι στη συνέχεια, αυτή η ΜΟΝΗ διαδικασία "σέρνεται" με πρόσχημα την εφαρμογή Action Plan που σαφώς ξανά χρηματοδότησαν με αβέβαιη έκβαση οι Ευρωπαίοι Πολίτες. Και έτσι δύο χρόνια μετά ΔΕΝ διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των τρένων, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Στο τέλος της 5 λεπτής ομιλίας του βέβαια, τόλμησε να μιλήσει για ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ!!

Ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτή η συγκάλυψη δεν υπήρχε περίπτωση να είχε συμβεί αν ήταν στην θέση του Επίτροπου Μεταφορών εκπρόσωπος άλλου Κράτους Μέλους, και όχι η Ελλάδα, όπως φρόντισε η Κυβέρνηση με τη συναίνεση της Ευρώπης. Η επιλογή του κ. Τζιτζικώστα απέδειξε με το παραπάνω πως το μπάζωμα καλά κρατεί και στην Ευρώπη. Αιδώς!»

