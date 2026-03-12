Λίνα Μενδώνη: Σύγχρονο, λειτουργικό και καθολικά προσβάσιμο το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, φέτος συμπληρώνει 111 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς στον σύγχρονο μουσικό πολιτισμό

Λίνα Μενδώνη: Σύγχρονο, λειτουργικό και καθολικά προσβάσιμο το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τον διευθυντή του ΚΩΘ Γιώργο-Ιούλιο Παπαδόπουλο και τον πρόεδρο ΔΣ του ΚΩΘ Νικόλαο Αβδελλά
H Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τέλεσε τα εγκαίνια του, πλήρως, ανακαινισμένου κτηρίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασής του.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτήριο στην ιστορική συνοικία του Φραγκομαχαλά, στο κέντρο της πόλης, το αρχικό κέλυφος του οποίου κατασκευάστηκε στον 19ο αιώνα. Το κτήριο αποτελεί εκλεκτικιστικό δείγμα, με νεομπαρόκ, νεοκλασικά και πολλά στοιχεία γαλλικής αρχιτεκτονικής. Αρχικά, το 1840, χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Jake Abbott. Από το 1863 χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστημα της Οθωμανικής Τραπέζης, στη Θεσσαλονίκη. Ανασχεδιάστηκε το 1890 από τους μηχανικούς Baruch και Amar. Toν κήπο του κοσμούν τα αγάλματα της Οικονομίας και της Τραπεζικής Πίστης.

h-ypoyrgos-politismoy-paralambanei-to-xryso-metallio-toy-kw8-apo-ton-nikolao-abdella.jpeg
Η Υπουργός Πολιτισμού παραλαμβάνει το χρυσό μετάλλιο του ΚΩΘ από τον πρόεδρο του ΔΣ του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης Νικόλαο Αβδελλά

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινιάζοντας το Ωδείο, δήλωσε:

«Η αποκατάσταση του κτηρίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ήταν μία προτεραιότητα, που θέσαμε, όταν αναλάβαμε το Υπουργείο Πολιτισμού, το 2019. Με χρηματοδότηση 5.500.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κτήριο αποκαταστάθηκε πλήρως. Εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, που αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων-μνημείων, στον αστικό ιστό των πόλεων, ιδιοκτησίας ή λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων Οργανισμών του, με απόδοση νέων χρήσεων -όπου απαιτείται- και την ένταξή τους στην πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό μνημείο της πόλης, το οποίο διασώθηκε από την πυρκαγιά του 1917, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης. Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, φέτος συμπληρώνει 111 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς στον σύγχρονο μουσικό πολιτισμό της χώρας μας. Σήμερα, το αποδίδουμε πλήρως ανακαινισμένο, σύγχρονο, λειτουργικό και καθολικά προσβάσιμο. Το Κρατικό Ωδείο πραγματικά, επιστρέφει στο σπίτι του. Οι σπουδαστές και οι δάσκαλοί τους επιστρέφουν σε έναν χώρο πλήρως λειτουργικό, σύγχρονο και προσβάσιμο, που θα υποστηρίξει άριστα την εκπαιδευτική διαδικασία και θα αποτελέσει τη ζωντανή κυψέλη μουσικής δημιουργίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα αποκατεστημένο ιστορικό κτήριο όταν συνδέεται με τη γνώση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό, αποκτά νέα ζωή και συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική και κοινωνική δυναμική της Θεσσαλονίκης. Αυτό περιμένουμε από το μοναδικό κρατικό Ωδείο, στην Ελλάδα».

h-kentrikh-ai8oysa-toy-kratikoy-wdeioy-8essalonikhs.jpeg
Η κεντρική αίθουσα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στεγάζεται στο κτήριο, από το 1987, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το κτήριο του ΚΩΘ έχει ανακηρυχθεί μνημείο από το 1977. Το έργο της συντήρησης και της αποκατάστασής του το αναβάθμισε ενεργειακά και το θωράκισε αντισεισμικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, και επιπλέον αντιμετώπισε όλα τα κτιριολογικά και λειτουργικά ζητήματα με νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.

to-anakainismeno-istoriko-kthrio-toy-kratikoy-wdeioy-8essalonikhs.jpeg
Το ανακαινισμένο ιστορικό κτήριο του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Λόγω της ιδιαίτερης χρήσης του, υλοποιήθηκαν εγκαταστάσεις ακουστικής και φωτισμού. Δημιουργήθηκε στούντιο ηχογραφήσεων υψηλών προδιαγραφών, το οποίο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Οι αίθουσες διδασκαλίας διαρρυθμίστηκαν εκ νέου, ώστε να εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης των μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου. Τέλος, επιλύθηκαν θέματα προσβασιμότητας, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με την εγκατάσταση αναβατορίου και ανελκυστήρα που καλύπτει όλα τα επίπεδα του κτηρίου.

1773339313887-312307777-lina-mendwnh-mhtropoliths-8essalonikhs-filo8eos-stelios-aggeloydhs-xrhstos-mhttas-nikolaos-abdellas.jpg
Λίνα Μενδώνη, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, Στέλιος Αγγελούδης, Χρήστος Μήττας, Νικόλαος Αβδελλάς

Στα εγκαίνια, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Χρήστος Μήττας.

