Τι συμβαίνει στο σώμα και τον εγκέφαλό σας κατά τη διάρκεια της διαλειμματικής νηστείας

Αντί να επικεντρώνεται στο τι τροφές να τρώτε, η διαλειμματική νηστεία επικεντρώνεται στο πότε τρώτε, εναλλάσσοντας καθημερινές περιόδους σίτισης με περιόδους ελάχιστης ή καθόλου πρόσληψης θερμίδων.

Ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η διαλειμματική νηστεία πυροδοτεί μια σειρά μεταβολικών και κυτταρικών αλλαγών, που επηρεάζουν τόσο το σώμα όσο και τον εγκέφαλο.

Πώς η διαλειμματική νηστεία αλλάζει την καύση θερμίδων

Όταν τρώτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το σώμα βασίζεται στη γλυκόζη από τα τρόφιμα ως κύρια πηγή ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των περιόδων νηστείας, ωστόσο, το σώμα σταδιακά μεταβαίνει σε μια διαφορετική στρατηγική.

Μετά από αρκετές ώρες χωρίς φαγητό, το σώμα αρχίζει να:

χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο γλυκογόνο (μια μορφή γλυκόζης που αποθηκεύεται στο ήπαρ)

μετατοπίζεται προς την καύση αποθηκευμένου λίπους για ενέργεια

παράγει μόρια (κετόνες) τα οποία τροφοδοτούν τον εγκέφαλο και άλλους ιστούς

Αυτή είναι μια από τις βασικές βιολογικές διεργασίες, που οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να συμβάλει σε ορισμένες από τις πιθανές επιπτώσεις της διαλειμματικής νηστείας στην υγεία.

Επιδράσεις στον μεταβολισμό και τη ρύθμιση του βάρους

Ένας λόγος για τον οποίο η διαλειμματική νηστεία κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών είναι η πιθανή επίδρασή της στον μεταβολισμό και το σωματικό βάρος.

Όταν τα παράθυρα σίτισης μέσα στην ημέρα είναι μικρότερα, πολλοί μειώνουν φυσικά τη συνολική πρόσληψη θερμίδων. Σε συνδυασμό με την μεταβολική στροφή προς την καύση λίπους αντί γλυκόζης, αυτό μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους για ορισμένα άτομα.

Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι η διαλειμματική νηστεία μπορεί να επηρεάσει:

Την ευαισθησία στην ινσουλίνη, η οποία βοηθά το σώμα να ρυθμίσει το σάκχαρο στο αίμα

Τον μεταβολισμό του λίπους

Τα ορμονικά σήματα, που σχετίζονται με την πείνα και τον κορεσμό

Ωστόσο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το πρόγραμμα νηστείας (5:2, 16:8 κ.α.), την ποιότητα της διατροφής και τους ατομικούς παράγοντες υγείας.

Πιθανά οφέλη για την καρδιά και την μεταβολική υγεία

Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τη διαλειμματική νηστεία με βελτιώσεις σε διάφορους δείκτες, που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή υγεία, όπως:

μειώσεις της αρτηριακής πίεσης

βελτιωμένα επίπεδα χοληστερόλης

χαμηλότεροι δείκτες φλεγμονής

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να συμβούν εν μέρει επειδή η διαλειμματική νηστεία μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση του βάρους και την μεταβολική ρύθμιση. Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες εξελίσσονται και δείχνουν ότι η διαλειμματική νηστεία δεν λειτουργεί εξίσου καλά για όλους.

Πώς η διαλειμματική νηστεία μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο

Όταν το σώμα παράγει κετόνες κατά τη διάρκεια της νηστείας, αυτά τα μόρια μπορούν να χρησιμεύσουν ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η μεταβολική αλλαγή μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της ανθεκτικότητας του εγκεφάλου και των διαδικασιών κυτταρικής επιδιόρθωσης.

Μελέτες σε ζώα και πρώιμες έρευνες σε ανθρώπους υποδηλώνουν, ότι η διαλειμματική νηστεία μπορεί επίσης να διεγείρει:

την παραγωγή νευροτροφικού παράγοντα που προέρχεται από τον εγκέφαλο (BDNF), μιας πρωτεΐνης που εμπλέκεται στην ανάπτυξη των νευρώνων

τις διαδικασίες κυτταρικής επιδιόρθωσης

μια βελτιωμένη αντοχή στο στρες στα εγκεφαλικά κύτταρα

Αυτοί οι μηχανισμοί έχουν οδηγήσει τους ερευνητές να εξετάσουν εάν η νηστεία θα μπορούσε να επηρεάσει τη γνωστική υγεία ή τις νευρολογικές ασθένειες. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Γιατί η διαλειμματική νηστεία δεν λειτουργεί για όλους

Αν και η διαλειμματική νηστεία μπορεί να είναι ευεργετική για ορισμένους, δεν είναι κατάλληλη για όλους. Ορισμένα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν:

κόπωση ή ευερεθιστότητα κατά τη διάρκεια περιόδων νηστείας

δυσκολία διατήρησης των επιπέδων ενέργειας

αυξημένη πείνα που οδηγεί σε υπερκατανάλωση τροφής κατά τη διάρκεια των παραθύρων σίτισης

Ορισμένες ομάδες θα πρέπει να προσεγγίζουν τη διαλειμματική νηστεία με προσοχή ή να την αποφεύγουν, εκτός εάν συμβουλεύονται διατροφολόγο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι έγκυες, άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις και άτομα με ιστορικό διατροφικών διαταραχών.

Συνήθη πρότυπα διαλειμματικής νηστείας

Χρησιμοποιούνται συνήθως πολλά διαφορετικά προγράμματα νηστείας. Οι πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις είναι:

Μέθοδος 16:8 — νηστεία για 16 ώρες και κατανάλωση τροφής εντός 8 ωρών

— νηστεία για 16 ώρες και κατανάλωση τροφής εντός 8 ωρών Μέθοδος 5:2 — κανονική κατανάλωση τροφής 5 ημέρες την εβδομάδα, περιορίζοντας παράλληλα τις θερμίδες σε 2 ημέρες

— κανονική κατανάλωση τροφής 5 ημέρες την εβδομάδα, περιορίζοντας παράλληλα τις θερμίδες σε 2 ημέρες Νηστεία εναλλασσόμενων ημερών — εναλλαγή ημερών κανονικής κατανάλωσης τροφής με ημέρες αυστηρής νηστείας πολύ χαμηλών θερμίδων

Κάθε προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία τακτικών περιόδων όταν το σώμα εισέρχεται σε μεταβολική κατάσταση νηστείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η διαλειμματική νηστεία να επηρεάσει τον ύπνο;

Μερικοί αναφέρουν αλλαγές στα πρότυπα ύπνου, όταν ξεκινούν διαλειμματική νηστεία. Το γεύμα αργά το βράδυ ή η κατανάλωση μεγάλων γευμάτων κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου για πολλούς.

Επιτρέπεται ο καφές κατά τη διάρκεια των περιόδων νηστείας;

Πολλά προγράμματα διαλειμματικής νηστείας επιτρέπουν τον σκέτο καφέ, το τσάι ή το νερό κατά τη διάρκεια των περιόδων νηστείας, επειδή περιέχουν λίγες ή καθόλου θερμίδες. Ωστόσο, η προσθήκη ζάχαρης, κρέμας γάλακτος ή άλλων πηγών θερμίδων διακόπτει τη νηστεία.

Μπορεί η διαλειμματική νηστεία να βελτιώσει τη νοητική διαύγεια;

Μερικοί αναφέρουν αυξημένη νοητική διαύγεια κατά τη διάρκεια των περιόδων νηστείας, πιθανώς σε σχέση με την παραγωγή κετονών και τα σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Τα επιστημονικά στοιχεία εξακολουθούν να εμπλουτίζονται και οι αντιδράσεις μπορεί να ποικίλλουν.

Συμπέρασμα

Η διαλειμματική νηστεία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί την ενέργεια, μετατοπίζοντας τον μεταβολισμό από τη γλυκόζη στο αποθηκευμένο λίπος και τις κετόνες κατά τη διάρκεια των περιόδων νηστείας. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τη ρύθμιση του βάρους, την μεταβολική υγεία και την λειτουργία του εγκεφάλου.

