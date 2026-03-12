Κρήτη: Πολεμικό οπλοστάσιο και εκρηκτικά μέσα σε στάνη

Σημαντική αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά, όπου μετά από τον συντονισμό μεταξύ του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά και του Τ.Α.Ε. Χανίων, κατάφεραν να επιτύχουν ένα σημαντικό πλήγμα στην παράνομη οπλοκατοχή της περιοχής.

