Καρυστιανού: «Επιστρέφω απογοητευμένη από το Στρασβούργο - Μοίρασε υποσχέσεις ο Τζιτζικώστας»

Σε νέες έντονες επικρίσεις προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας την πρόταση του Επιτρόπου Μεταφορών, Απόστολου Τζιτζικώστα, για αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ομάδας Σιδηροδρομικής Ασφάλειας (ERA) και ενίσχυση των ελέγχων στους σιδηροδρόμους, η οποία όμως προτείνεται να εφαρμοστεί μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε την απογοήτευσή της για την καθυστέρηση αυτή, ιδίως μετά την πρόσφατη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και τα δυστυχήματα στην Ισπανία.

Μάλιστα, εξαπέλυσε «πυρά» κατά του Απόστολου Τζιτζικώστα, τονίζοντας ότι: «όλοι ξέρουμε ότι αυτή η συγκάλυψη δεν υπήρχε περίπτωση να είχε συμβεί αν ήταν στην θέση του Επίτροπου Μεταφορών εκπρόσωπος άλλου Κράτους Μέλους, και όχι η Ελλάδα».

«Η επιλογή του κ. Τζιτζικώστα απέδειξε με το παραπάνω πως το μπάζωμα καλά κρατεί και στην Ευρώπη. Αιδώς!», έγραψε η Μαρία Καρυστιανού στο τέλος της ανάρτησής της.