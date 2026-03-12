Λαριτζανί σε Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί με μερικά tweets»

Σκληρή απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Λαριτζανί ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει μια «γρήγορη νίκη», αλλά επιμένει ότι ο πόλεμος «δεν μπορεί να κερδηθεί με μερικά tweets».

«Ο Τραμπ δηλώνει ότι επιδιώκει μια γρήγορη νίκη. Αν και είναι εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, δεν μπορεί να τον κερδίσει με μερικά tweets», σημείωσε ο Λαριτσανί. Και συνέχισε: «Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σας κάνουμε να μετανιώσετε για αυτή τη σοβαρή εσφαλμένη εκτίμηση».

Στο τέλος της ανάρτησης ο Λαριτζανί είχε προσθέσει το hashtag «Trump must pay» (σ.σ. ο Τραμπ πρέπει να πληρώσει).

