Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Την πεποίθησή τους ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπονόμευε το ΠΑΣΟΚ κατά το τελευταίο διάστημα με κάθε ευκαιρία εκφράζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μετά την ανακοίνωση της διαγραφής του βουλευτή από την ΚΟ του κόμματος.

Αναφέρουν μάλιστα ότι αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, «ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας».

Αφορμή για την απομάκρυνση του κ. Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ όμως στάθηκε η τελευταία του συνέντευξη στην οποία όπως τονίζουν δεν έκανε «ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τον κατηγορουν ότι «συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ».

Υπενθυμίζεται οτι στη χθεσινή του συνέντευξη ο κ. Κωνσταντινόπουλος στράφηκε κατά του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και περιέγραψε εξαιρετικά δύσκολη την προοπτική εκλογικής ανάκαμψης.

«Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι», είχε πει χαρακτηριστικά προκαλώντας οργή στην ηγεσία του κόμματος η οποία εδώ και αρκετό καιρό είχε διαβλέψει ότι ο βουλευτής κινείται σε τροχιά απομάκρυνσης από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο απέφευγαν τη διαγραφή του για να μην ενισχυθεί το κλίμα εσωστρέφειας.

Όπως αποδεικνύεται όμως η τελευταία του συνέντευξη υπήρξε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

