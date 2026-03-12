Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

Ο νεαρός προκάλεσε δυστύχημα με το όχημά του με θύμα έναν 25χρονο

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος που παρέσυρε δύο πεζούς στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας 25χρονος να χάσει τη ζωή του και ένας 24χρονος να τραυματιστεί, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Όπως αναφέρει το Voria.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, και σήμερα, λίγες ώρες μετά την κηδεία του άτυχου νεαρού, ο 27χρονος, που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας, δηλώνοντας μετανιωμένος.

«Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιον τρόπο τον έλεγχο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε το δυστύχημα και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη και έφυγε πάνω στο πεζοδρόμιο όπου βρίσκονταν τα δύο παιδιά», ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, και διαψεύδει ότι έκανε κόντρες με άλλο όχημα. «Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες».

Ο ίδιος δηλώνει συντετριμμένος «για το κακό που έγινε». «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του 25χρονου. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με την αδερφή του, Λάουρα Μπαγκντασαριάν, η οποία μίλησε στους δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο 27χρονος πήγαινε εκείνη την ώρα να πάρει έναν φίλο του για να πάνε για καφέ.

Όπως υποστήριξε, επικαλούμενη τον αδερφό της, πίσω από το όχημα του 27χρονου υπήρχε ένα γκρι Audi που τον πίεζε οδηγικά. Εκείνος τότε νευρίασε, πάτησε γκάζι και «επειδή είναι και ανηφόρα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», ανέφερε η αδερφή του συλληφθέντα.

«Ήταν ατύχημα, σε καμιά περίπτωση δεν κάνανε κόντρες», δήλωσε η αδερφή του ενώ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει, ο νεαρός μόλις έγινε το δυστύχημα πήρε τηλέφωνο τη μητέρα τους. «Μάνα χτύπησα. Είναι δυο παιδιά και το ένα δεν κουνιέται. Είναι μες τα αίματα και δεν κουνιέται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μπαγκντασαριάν σημείωσε ότι ο αδερφός της που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και απολύθηκε πρόσφατα από τον στρατό, είναι «ψυχολογικά χάλια» γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει «αυτό το ατύχημα», ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και πως δεν θυμάται τίποτα.

«Θα ψάξουμε να βρούμε και να δημοσιεύσουμε και την άλλη πλευρά, θα κάνω άνω-κάτω τη γη γιατί ήταν ατύχημα, δεν κάνανε κόντρες», πρόσθεσε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου. «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, χάθηκε μια ζωή χωρίς να το θέλει ο αδερφός μου», κατέληξε.

