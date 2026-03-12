14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που μας έφερε και πάλι κοντά

Ήταν Κυριακή, 8 Μαρτίου, όταν το κέντρο της Αθήνας μετατράπηκε για ακόμη μία χρονιά σε μία μεγάλη γιορτή αθλητισμού, καθώς χιλιάδες δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας για τον 14ο Ημιμαραθώνιο.

Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, το Σύνταγμα είχε γεμίσει με συμμετέχοντες που έκαναν ζέσταμα, με παρέες που φωτογραφίζονταν χαμογελώντας και με θεατές που έψαχναν το καλύτερο σημείο για να παρακολουθήσουν την εκκίνηση. Κάπου εκεί βρισκόμασταν και εμείς, για να μοιραστούμε με ανθρώπους κάθε ηλικίας τη χαρά μιας τέτοιας αθλητικής διοργάνωσης, αλλά και η COSMOTE TELEKOM που, ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, έδωσε τον δικό της παλμό στον Ημιμαραθώνιο, μετατρέποντας τον αγώνα σε μία εμπειρία γεμάτη μουσική και όμορφες στιγμές.

Στις 8 το πρωί, λοιπόν, όταν δόθηκε το σύνθημα της εκκίνησης μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, περισσότεροι από 29.000 δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας. Άλλοι με στόχο έναν καλό χρόνο, άλλοι για να μοιραστούν τη χαρά της συμμετοχής και πολλοί απλώς για να ζήσουν τη στιγμή. Το αποτέλεσμα; Μία μέρα όπου η Αθήνα -και εμείς μαζί- «γιόρτασε» τον αθλητισμό.

Τα μικρά στιγμιότυπα του Ημιμαραθωνίου

Όσοι είχαμε τη χαρά να βρεθούμε σε έναν Ημιμαραθώνιο στο παρελθόν, γνωρίζουμε ότι η πραγματική ιστορία δεν «γράφεται» μόνο στη γραμμή της εκκίνησης ή στον τερματισμό. Γράφεται και στα μικρά στιγμιότυπα της διαδρομής. Και αυτό ήταν κάτι που επιβεβαιώσαμε και φέτος.

Στις άκρες των δρόμων, οικογένειες χειροκροτούσαν άγνωστους δρομείς που περνούσαν από μπροστά τους σαν να ήταν δικοί τους άνθρωποι, ενώ φίλοι και συγγενείς προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα κοντινά τους άτομα μέσα στο πολύχρωμο πλήθος. Κάπως έτσι, η Αθήνα, τουλάχιστον για μερικές ώρες, μεταμορφώθηκε σε ένα ανοιχτό στάδιο όπου συμμετέχοντες προσπαθούσαν να κρατήσουν τον ρυθμό τους, παρέες γελούσαν ενώ έτρεχαν και αθλητές σήκωναν τα χέρια τους στον αέρα καθώς πλησίαζαν στον τερματισμό.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η διαδρομή Special Olympics Hellas & ΑμεΑ, όπου η COSMOTE TELEKOM στήριξε ως Ονομαστικός Χορηγός. Μια διαδρομή που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός είναι πάνω από όλα μία πράξη συμμετοχής και δύναμης, με το χειροκρότημα όσων παρακολουθούσαμε να ήταν συνεχές.

Ρυθμός, μουσική και ενέργεια σε κάθε χιλιόμετρο

Βέβαια, σε έναν αγώνα δρόμου πολλών χιλιομέτρων, όπως είναι ο Ημιμαραθώνιος, που οι δρομείς καλούνται να ολοκληρώσουν 21χλμ., υπάρχει πάντα μία στιγμή όπου η σκέψη του τερματισμού ίσως να μοιάζει λίγο πιο μακρινή. Εκεί ακριβώς είναι που η ενθάρρυνση μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Για αυτό, η COSMOTE TELEKOM, σε πολλά σημεία της διαδρομής, είχε δημιουργήσει μικρές «εστίες» ενέργειας. Ένα σύνολο κρουστών και πνευστών της καλλιτεχνικής ομάδας Artventure Productions έδινε ρυθμό, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα που ωθούσε τους δρομείς να φτάσουν στον τερματισμό. Την ίδια στιγμή, DJ set σε συνεργασία με γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό με live μετάδοση, μετέτρεψε τη διαδρομή σε μία μεγάλη γιορτή.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Cheering Team COSMOTE TELEKOM, που εμψύχωνε τους δρομείς σε όλη τη διαδρομή μέσα από τα ιστορικά σημεία της Αθήνας. Στον αγώνα συμμετείχαν και πάνω από 200 εργαζόμενοι της εταιρείας, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στο μεγάλο αυτό δρομικό γεγονός.

Μετά, ωστόσο, από τον τερματισμό, η δράση μεταφέρθηκε στο Sponsors Village, στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM έγινε το σημείο συνάντησής μας με όλους τους συμμετέχοντες. Ανάμεσα σε χαλαρές συζητήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν μεταξύ αγνώστων που, πολύ γρήγορα, αισθανθήκαμε ότι γνωριζόμασταν καιρό, εκτός των άλλων, είχαμε την ευκαιρία να φωτογραφηθούμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας προσωποποιημένο αναμνηστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Όταν οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης άρχισαν σιγά-σιγά να αδειάζουν, όλοι γνωρίζαμε πως ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας δεν ήταν απλώς μία ακόμη αθλητική διοργάνωση. Ήταν μία μέρα που η πόλη άλλαξε ρυθμό, γέμισε ενέργεια και που, σίγουρα, θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας για καιρό.

Η παρουσία της COSMOTE TELEKOM ως Μεγάλου Χορηγού του ΣΕΓΑΣ, έδωσε ένα ιδιαίτερο χρώμα. Παράλληλα, μέσα από αυτήν τη συνεργασία, η εταιρεία στηρίζει την Εθνική Ομάδα Στίβου, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το Run Greece και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου ως το 2028, συμβάλλοντας στην προώθηση του αθλητικού κινήματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης.