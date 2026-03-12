14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που μας έφερε και πάλι κοντά

 

Newsbomb

14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που μας έφερε και πάλι κοντά
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν Κυριακή, 8 Μαρτίου, όταν το κέντρο της Αθήνας μετατράπηκε για ακόμη μία χρονιά σε μία μεγάλη γιορτή αθλητισμού, καθώς χιλιάδες δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας για τον 14ο Ημιμαραθώνιο.

Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, το Σύνταγμα είχε γεμίσει με συμμετέχοντες που έκαναν ζέσταμα, με παρέες που φωτογραφίζονταν χαμογελώντας και με θεατές που έψαχναν το καλύτερο σημείο για να παρακολουθήσουν την εκκίνηση. Κάπου εκεί βρισκόμασταν και εμείς, για να μοιραστούμε με ανθρώπους κάθε ηλικίας τη χαρά μιας τέτοιας αθλητικής διοργάνωσης, αλλά και η COSMOTE TELEKOM που, ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, έδωσε τον δικό της παλμό στον Ημιμαραθώνιο, μετατρέποντας τον αγώνα σε μία εμπειρία γεμάτη μουσική και όμορφες στιγμές.

picture3.jpg

Στις 8 το πρωί, λοιπόν, όταν δόθηκε το σύνθημα της εκκίνησης μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, περισσότεροι από 29.000 δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας. Άλλοι με στόχο έναν καλό χρόνο, άλλοι για να μοιραστούν τη χαρά της συμμετοχής και πολλοί απλώς για να ζήσουν τη στιγμή. Το αποτέλεσμα; Μία μέρα όπου η Αθήνα -και εμείς μαζί- «γιόρτασε» τον αθλητισμό.

Τα μικρά στιγμιότυπα του Ημιμαραθωνίου

Όσοι είχαμε τη χαρά να βρεθούμε σε έναν Ημιμαραθώνιο στο παρελθόν, γνωρίζουμε ότι η πραγματική ιστορία δεν «γράφεται» μόνο στη γραμμή της εκκίνησης ή στον τερματισμό. Γράφεται και στα μικρά στιγμιότυπα της διαδρομής. Και αυτό ήταν κάτι που επιβεβαιώσαμε και φέτος.

Στις άκρες των δρόμων, οικογένειες χειροκροτούσαν άγνωστους δρομείς που περνούσαν από μπροστά τους σαν να ήταν δικοί τους άνθρωποι, ενώ φίλοι και συγγενείς προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα κοντινά τους άτομα μέσα στο πολύχρωμο πλήθος. Κάπως έτσι, η Αθήνα, τουλάχιστον για μερικές ώρες, μεταμορφώθηκε σε ένα ανοιχτό στάδιο όπου συμμετέχοντες προσπαθούσαν να κρατήσουν τον ρυθμό τους, παρέες γελούσαν ενώ έτρεχαν και αθλητές σήκωναν τα χέρια τους στον αέρα καθώς πλησίαζαν στον τερματισμό.

picture4.jpg

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η διαδρομή Special Olympics Hellas & ΑμεΑ, όπου η COSMOTE TELEKOM στήριξε ως Ονομαστικός Χορηγός. Μια διαδρομή που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός είναι πάνω από όλα μία πράξη συμμετοχής και δύναμης, με το χειροκρότημα όσων παρακολουθούσαμε να ήταν συνεχές.

Ρυθμός, μουσική και ενέργεια σε κάθε χιλιόμετρο

Βέβαια, σε έναν αγώνα δρόμου πολλών χιλιομέτρων, όπως είναι ο Ημιμαραθώνιος, που οι δρομείς καλούνται να ολοκληρώσουν 21χλμ., υπάρχει πάντα μία στιγμή όπου η σκέψη του τερματισμού ίσως να μοιάζει λίγο πιο μακρινή. Εκεί ακριβώς είναι που η ενθάρρυνση μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Για αυτό, η COSMOTE TELEKOM, σε πολλά σημεία της διαδρομής, είχε δημιουργήσει μικρές «εστίες» ενέργειας. Ένα σύνολο κρουστών και πνευστών της καλλιτεχνικής ομάδας Artventure Productions έδινε ρυθμό, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα που ωθούσε τους δρομείς να φτάσουν στον τερματισμό. Την ίδια στιγμή, DJ set σε συνεργασία με γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό με live μετάδοση, μετέτρεψε τη διαδρομή σε μία μεγάλη γιορτή.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Cheering Team COSMOTE TELEKOM, που εμψύχωνε τους δρομείς σε όλη τη διαδρομή μέσα από τα ιστορικά σημεία της Αθήνας. Στον αγώνα συμμετείχαν και πάνω από 200 εργαζόμενοι της εταιρείας, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στο μεγάλο αυτό δρομικό γεγονός.

1773324780065-990163465-picture4.jpg

Μετά, ωστόσο, από τον τερματισμό, η δράση μεταφέρθηκε στο Sponsors Village, στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM έγινε το σημείο συνάντησής μας με όλους τους συμμετέχοντες. Ανάμεσα σε χαλαρές συζητήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν μεταξύ αγνώστων που, πολύ γρήγορα, αισθανθήκαμε ότι γνωριζόμασταν καιρό, εκτός των άλλων, είχαμε την ευκαιρία να φωτογραφηθούμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας προσωποποιημένο αναμνηστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

picture5.jpg

Όταν οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης άρχισαν σιγά-σιγά να αδειάζουν, όλοι γνωρίζαμε πως ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας δεν ήταν απλώς μία ακόμη αθλητική διοργάνωση. Ήταν μία μέρα που η πόλη άλλαξε ρυθμό, γέμισε ενέργεια και που, σίγουρα, θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας για καιρό.

picture7.jpg

Η παρουσία της COSMOTE TELEKOM ως Μεγάλου Χορηγού του ΣΕΓΑΣ, έδωσε ένα ιδιαίτερο χρώμα. Παράλληλα, μέσα από αυτήν τη συνεργασία, η εταιρεία στηρίζει την Εθνική Ομάδα Στίβου, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το Run Greece και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου ως το 2028, συμβάλλοντας στην προώθηση του αθλητικού κινήματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

picture8.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του απέναντι στην κρίση – Έχουμε οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα”Άνοιξη Ζωής 2026″

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Τουρκία: Σκότωσε την κόρη του και δήλωσε την εξαφάνισή της στις Αρχές - Την είχε θάψει στον κήπο

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Στις 16,3 μονάδες διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Κατακερματισμένη η Αριστερά

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζωντανός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ; Οι Ισραηλινοί αμφιβάλλουν

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που μας έφερε και πάλι κοντά

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Σε διαθεσιμότητα δασκάλα που κατέγραφε τον εαυτό της να ουρεί σε σχολική τάξη

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Σε ανοδική τροχιά οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου - Στις δέκα ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στην αμόλυβδη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: Ζει και βασιλεύει στο Χ – Ο προσωπικός λογαριασμός του αγιατολάχ λειτουργεί κανονικά

17:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, δύο ναύτες τραυματίστηκαν

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:07LIFESTYLE

Συγκινήθηκε η Βίκυ Παγιατάκη όταν είδε φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαρίνο - «Δεν το πιστεύω»

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Σε βέρτιγκο ο πρωθυπουργός για την ενέργεια - «Ναι» επί της αρχής από το ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εικόνα με τις βόμβες διασποράς που χρησιμοποιεί το Ιράν κατά αμάχων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

16:45LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο 23χρονης influencer από καρκίνο - «Ήταν μία μαχήτρια, ένας λαμπρός άνθρωπος»

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε για να μπορέσει να «παντρευτεί» το Gemini: Μήνυση κατά της Google για το σύστημα AI

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ απαγόρευσε την προσευχή στον Πανάγιο Τάφο, στο τζαμί Αλ Άκσα και στο τείχος των δακρύων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ