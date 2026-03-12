Βρετανία: Στη φυλακή μητέρα 10 παιδιών-Κρατούσε σκλάβα 16χρονη για 25 χρόνια και της πετούσε χλωρίνη

Μία σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βρετανία, όπου μια γυναίκα καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης για την παράνομη κατακράτηση και κακομεταχείριση μιας 16χρονης κοπέλας, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη για 25 ολόκληρα χρόνια σε συνθήκες σκλαβιάς και βίας.

Η Μάντι Γουίξον, μητέρα δέκα παιδιών, κρίθηκε ένοχη από το Crown Court του Gloucester για εξαναγκαστική εργασία και κακοποίηση μιας γυναίκας με μαθησιακές δυσκολίες, την οποία ανάγκαζε να εργάζεται και να ζει υπό απάνθρωπες συνθήκες στο σπίτι της στο Tewkesbury, Gloucestershire.

Το θύμα, σήμερα στα μέσα της τέταρτης δεκαετίας της ζωής της, υπέστη σαδιστικούς βασανισμούς, όπως χτυπήματα, ρίψη χλωρίνης στο πρόσωπο και υγρού πιάτων στον λαιμό, ενώ της ξύρισε το κεφάλι χωρίς τη συγκατάθεσή της. Επιπλέον, την ανάγκαζε να τρέφεται με υπολείμματα φαγητού και ζούσε σε συνθήκες ακραίας κακοποίησης και υποσιτισμού.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε πως η Γουίξον λάμβανε επιδόματα στο όνομα του θύματος, συγκεντρώνοντας πιθανώς πάνω από 100.000 λίρες, ενώ παράλληλα η κοπέλα υπέφερε από σοβαρές σωματικές βλάβες, όπως σπασμένα δόντια και μεγάλους κάλους στα πόδια λόγω των ωρών που περνούσε γονατιστή καθαρίζοντας το σπίτι.

Ιατρικές εξετάσεις κατέγραψαν την κατάστασή της ως υποσιτισμένη, με χρόνιους πόνους από λοιμώξεις και αποστήματα που παρέμεναν αθεράπευτα. Η γυναίκα είχε επίσης σημειώσει σε κρυφές σημειώσεις ότι ονειρευόταν να δει ξανά το φως του ήλιου.

Mother-of-ten Amanda Wixon has been found guilty of keeping a woman with learning difficulties in her house and using her as a slave for 25 years.



Read more ➡️ https://t.co/pjg2uQHlyO pic.twitter.com/HYtN8RsX20 — Sky News (@SkyNews) January 21, 2026

Μετά τη διάσωσή της το 2021, όταν ο γιος της Γουίξον εξέφρασε ανησυχίες στις αρχές, το θύμα μεταφέρθηκε σε ανάδοχη οικογένεια όπου άρχισε να λαμβάνει ψυχολογική φροντίδα και να φοιτά σε κολέγιο. Παρά τα τραύματα, έκανε τα πρώτα της βήματα προς την αποκατάσταση, ταξιδεύοντας ακόμη και στο εξωτερικό.

Η ανάδοχη μητέρα της περιέγραψε τη συνεχή μάχη της να ξεπεράσει τον τρόμο και το τραύμα, ενώ η ίδια η γυναίκα παραδέχθηκε ότι, παρότι ζει πλέον σε ένα περιβάλλον αγάπης και στήριξης, δεν μπορεί να ανακτήσει τα 25 χρόνια που της στέρησαν.

Η καταδίκη της Μάντι Γουίξον για κατηγορίες παράνομης κατακράτησης, εξαναγκαστικής εργασίας και σωματικών επιθέσεων τονίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευάλωτα άτομα σε κακοποιητικά περιβάλλοντα.

Οι αρχές του Gloucestershire τόνισαν πως η κατηγορούμενη χρησιμοποιούσε χειριστικές μεθόδους για να διατηρεί τον έλεγχο, ακόμη και απέναντι στην ίδια της την οικογένεια, ενώ το θύμα είχε ουσιαστικά αποανθρωποποιηθεί, αντιμετωπιζόμενη ως σκλάβα και όχι ως άνθρωπος.

Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη προστασία και υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και την ετοιμότητα των αρχών να παρεμβαίνουν όταν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή παράνομης κατακράτησης.