Ο Μίκι Ρουρκ «σπάει» τη σιωπή του μετά την έξωση από το σπίτι του - «Οι συνθήκες ήταν άθλιες»

Για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που βίωνε μίλησε ο διάσημος ηθοποιός, λίγο μετά την έξωσή του από το σπίτι του στο Λος Άντζελες

Ανθή Κουρεντζή

Ο Μίκι Ρουρκ / AP

Για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, μετά την έξωσή του μιλησε ο Μίκι Ρουρκ.

Ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην πυγμάχος εξήγησε πρόσφατα γιατί σταμάτησε να πληρώνει σχεδόν 60.000 δολάρια ενοίκιο στον ιδιοκτήτη του, Eric T. Goldie. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του Δεκεμβρίου που έχει εξασφαλίσει το PEOPLE, είχε αρχικά επιδοθεί στον Ρουρκ ειδοποίηση που τον υποχρέωνε είτε να πληρώσει τα οφειλόμενα ενοίκια είτε να εγκαταλείψει το σπίτι μέσα σε τρεις ημέρες.

Πιο πρόσφατα, απόφαση της 9ης Μαρτίου δείχνει ότι η υπόθεση έκλεισε με ερήμην απόφαση υπέρ του Goldie και, ως αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης απέκτησε την κατοχή του σπιτιού όπου διέμενε ο Rourke.

Mickey Rourke

Ο Μίκι Ρουρκ / AP

Τώρα, ο διάσημος ηθοποιός υποστηρίζει ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας.

«Ο λόγος που σταμάτησα να πληρώνω το ενοίκιο ήταν επειδή οι συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι είχαν γίνει απαράδεκτες», δήλωσε στο «E! News» μετά την απόφαση. «Για μήνες υπήρχαν σοβαρά προβλήματα που επανειλημμένα δεν αντιμετωπίστηκαν, παρά τις προσπάθειές μου να διορθωθούν», ισχυρίστηκε.

Μεταξύ των προβλημάτων που ανέφερε ήταν η εμφάνιση τρωκτικών καθώς και το ότι χρειάστηκε να κάνει «επανειλημμένα αιτήματα για επισκευές» σχετικά με το μπάνιο και τα υδραυλικά. Υποστηρίζει ότι, παρά τα αιτήματά του, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν και ότι η βασική συντήρηση δεν έγινε ποτέ σωστά.

Πρόσθεσε ότι η απόφασή του να σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιο δεν ήταν κάτι που πήρε «ελαφρά τη καρδία».

«Απλώς δεν μπορούσα να συνεχίσω να πληρώνω για ένα σπίτι που ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, μετά από τόσες προσπάθειες να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε ο αστέρας του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, η απόφαση της 9ης Μαρτίου υπέρ του Goldie εκδόθηκε «ερήμην», πράγμα που σημαίνει ότι ο Rourke πιθανότατα δεν απάντησε στην αγωγή ή δεν εμφανίστηκε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του εντός του χρονικού ορίου που προβλέπει ο νόμος της Καλιφόρνιας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Goldie να αποκτήσει την κατοχή του ακινήτου και το μισθωτήριο συμβόλαιο του Ρουρκ να ακυρωθεί. Έτσι, ο ηθοποιός δεν έχει πλέον νόμιμο δικαίωμα να κατοικεί στο σπίτι.

