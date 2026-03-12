Liveblog: Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν - Νεκρός ο δράστης - Πληροφορίες για επίθεση στη Νορβηγία

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρό περιστατικό σε εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στο Γουέστ Μπλούμφιλντ. Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ταυτόχρονα αναφορές υπάρχουν για επιθέσεις σε συναγωγή και σε Νορβηγία.

Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan.



All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond.



The mainstream media has confirmed this is not a false flag. pic.twitter.com/oEwhY8enWl — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 12, 2026

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμήσε πλήρη εξέλιξη στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ, καθώς οι αρχές ανταποκρίνονται σε μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Μάρτυρες περιέγραψαν μια εικόνα έντονης κινητοποίησης, με αστυνομικούς που φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη, κρατώντας τυφέκια και προστατευτικές ασπίδες την ώρα που ασφαλίζουν το σημείο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει σχηματιστεί ζώνη αποκλεισμού γύρω από το κτίριο, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος ή η έξοδος όσο οι αξιωματικοί διεξάγουν την έρευνά τους.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίεςένα άτομο ενδέχεται να διέφυγε από το σημείο με αυτοκίνητο, γεγονός που ανάγκασε την αστυνομία να ξεκινήσει αναζητήσεις για το συγκεκριμένο όχημα. Ο Λέιφ Κνούτσεν, επικεφαλής της Μωσαϊκής Θρησκευτικής Κοινότητας στο Τρόντχαϊμ, επιβεβαίωσε στο νορβηγικό μέσο VG τη δραστηριότητα των αρχών. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η κατάσταση παραμένει ασαφής και δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Η τοπική εφημερίδα Adresseavisen σημείωσε ότι μια εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στον χώρο, όμως η πρόσβαση έχει διακοπεί εντελώς.

BREAKING ?



Reports of an attack at a Jewish synagogue in Norway, police have arrived at the scene. pic.twitter.com/YrJyFOhCyJ — Open Source Intel (@Osint613) March 12, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες στο συγκρότημα της Συναγωγής υπήρχαν και σχολικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως ευτυχώς ήταν κλειστές.

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο δράστης ακόμη διαφεύγει στην περιοχή έχουν σπεύσει βαρέως οπλισμένες μονάδες του FBI.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του στο κτίριο και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και έχει καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας. Ο δράστης θεωρείται «ενεργός» και προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης. Στην επιχείρηση συμμετέχει και το FBI.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν ανέφερε: «Γνωρίζουμε το περιστατικό πυροβολισμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γουέστ Μπλούμφιλντ. Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να αποφύγουν την περιοχή για να διευκολυνθεί η επέμβαση των αρχών. Οι αστυνομικοί ενισχύουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή».

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όκλαντ γνωστοποίησε ότι ανταποκρίθηκε σε «περίπτωση ενεργού σκοπευτή» στο Temple Israel, τη μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή στις ΗΠΑ.

?? Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

