Δύο τροχαία στην Κηφισίας με έναν τραυματία - Ενεπλάκη και μηχανή της ΕΛΑΣ
Λόγω του ατυχήματος μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 12.03.2026 στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα.
Το ένα από τα ατυχήματα συνέβη στο τούνελ της Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας δικυκλιστής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένα περιστατικό εμπλέκεται και μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.
Λόγω του ατυχήματος μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:37 ∙ LIFESTYLE
Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή
22:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενοίκια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται 1η Απριλίου
21:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι
21:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 (τελικό): «Πράσινος» άθλος στο ΟΑΚΑ!
20:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας
20:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;
16:21 ∙ WHAT THE FACT