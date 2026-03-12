Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Οι διαλυμένοι τον... ξεράναν

Τι κι αν δεν είχε προπονητή, τι κι αν είχε 9 μόλις παίκτες, τι κι αν ο Μάικ Τζέιμς αποφάσισε να παίξει και να εμφανιστεί στο γήπεδο μισή ώρα πριν από το τζάμπολ.

Η Μονακό έκανε αυτό που ξέρει και... ξέρανε τον Ολυμπιακό με καλάθι του στραζέλ, 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και πήρε την νίκη μετά από 6 ήττες σε 7 παιχνίδια.

Αυτό το αποτέλεσμα φέρνει τον Ολυμπιακό στο 20-11, ενώ η Μονακό ανεβαίνει στο 17-14.

Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος με πρόβλήμα στον οπίσθιο μηριαίο, ε;iχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Μπλόσομγκεϊμ και Τάις.

Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε πίσω ακόμη και με 13 πόντους, ο Ντόρσεϊ είχε 19, ο Πίτερς 17 και ο Μιλουτίνοφ 13.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80.