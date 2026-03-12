Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

Ο γνωστός μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, που άφησε το στίγμα του στη μουσική σκηνή της δεκαετίας του 1990 ως μέλος του συγκροτήματος O.P.A., απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Γκικοδήμας, επίσης μέλος των O.P.A., με ανάρτηση στο Facebook αποχαιρέτησε τον φίλο και συνεργάτη του γράφοντας: «Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP». Μέσω των σχολίων, ενημέρωσε το κοινό ότι ο Γιάννης Ευσταθίου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης.

Παράλληλα, ο Λεωνίδας Καραπαλής, ένας ακόμα στενός φίλος του μουσικού, εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια. Στην ανάρτησή του σημείωσε πως ο Γιάννης ήταν όχι μόνο ένα από τα βασικά μέλη των O.P.A., αλλά και ένας σημαντικός καλλιτέχνης που είχε ήδη ξεχωρίσει από τη δεκαετία του ’80 με το συγκρότημα Dreamer and The Full Moon.

Το συγκρότημα O.P.A. αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά σχήματα της δεκαετίας του 1990, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Η συμμετοχή του Γιάννη Ευσταθίου συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία και τη διαμόρφωση του ήχου της μπάντας.

Προηγουμένως, ο ίδιος είχε συμμετάσχει σε άλλες μουσικές προσπάθειες, όπως με τους Dreamer and The Full Moon, επιβεβαιώνοντας την πολυετή προσφορά του στη μουσική τέχνη.

Οι φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του Γιάννη Ευσταθίου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Το έργο και η μνήμη του θα παραμείνουν ζωντανά μέσα από τη μουσική που δημιούργησε και την επιρροή που άσκησε σε συναδέλφους και ακροατές.

Ο θάνατος του Γιάννη Ευσταθίου σηματοδοτεί το τέλος μίας σημαντικής εποχής για το συγκρότημα O.P.A. και την ελληνική μουσική σκηνή, προκαλώντας συγκίνηση και αναμνήσεις σε όσους γνώρισαν την πορεία του.