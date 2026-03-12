Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

Επιμένουν οι πληροφορίες ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία του

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

O Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Fars
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σημερινή γραπτή δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – η πρώτη από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν- δεν έβαλε τέλος στις φήμες για την κατάσταση της υγείας του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε βίντεο ούτε ηχογραφημένο μήνυμα που να δείχνει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι καλά και δίνει εντολές από τη νέα θέση του.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επέζησε από την επίθεση της 28ης Οκτωβρίου κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Sun, ο 56χρονος ηγέτης του Ιράν έχει χάσει τουλάχιστο το ένα από τα πόδια του και έχει τραυματιστεί σοβαρά στο στομάχι ή το συκώτι.

«Το ένα ή και τα δύο πόδια του έχουν ακρωτηριαστεί. Το συκώτι ή το στομάχι του έχουν επίσης υποστεί ρήξη. Φαίνεται ότι βρίσκεται επίσης σε κώμα», είπε πηγή στην εφημερίδα.

Ωστόσο φαίνεται ότι την εξουσία ασκούν τώρα οι Φρουροί της Επανάστασης που έχουν εντολή να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Πηγή της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε στην εφημερίδα Sun: «Είναι απολύτως αδιαμφισβήτητο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, η κατάστασή του δεν έχει ουσιαστική επίδραση στην πορεία του πολέμου, καθώς είναι μια μαριονέτα που έχει τοποθετηθεί στη θέση του από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτοί κατέχουν την εξουσία τώρα και κυβερνούν το Ιράν».

Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Σύμφωνα με πηγή στο Τεχεράνη, που επικαλείται η εφημερίδα Daily Mail, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα, στην ιστορική συνοικία της Τεχεράνης περιτριγυρισμένος από αξιωματούχους της ασφάλειας. Ένα τμήμα του νοσοκομείου έχει αποκλειστεί προκειμένου να προστατευθεί η ζωή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Μια πηγή, που δεν θέλει να κατονομαστεί από φόβο για αντίποινα, είπε ότι ο Sina University Hospital ανώτατος ηγέτης του Ιράν νοσηλεύεται υπό τη φροντίδα του υπουργού Υγείας του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Ζαφαργκάντι, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους χειρουργούς τραυμάτων στη χώρα.

Ο Ζαφαργκάντι έχει οκτώ χρόνια εμπειρίας σε χειρουργικές επεμβάσεις κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980. Παράλληλα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μαζί του στην ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι και ο ο έμπειρος χειρουργός, Μοχάμαντ Μαράσι, αδελφός της συζύγου του πρώην Προέδρου Ακμπάρ Χασέμι Ραφσαντζάνι.

Επιπλέον πριν από δύο ημέρες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν φέρεται να επισκέφθηκε στον νοσοκομείο τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και να ενημερώνεται πλήρως για την πορεία της υγείας του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: «Το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το Κρατικό Ωδείο πλήρως ανακαινισμένο, σύγχρονο, λειτουργικό και καθολικά προσβάσιμο»

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις 0-0 (β' ημίχρονο): Με δέκα παίκτες το «τριφύλλι», αποβλήθηκε ο Ζαρουρί

21:05LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες: Επέστρεψε στην Αμερική - Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρί Σαντάλ

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Νίκολιτς | Η ενδεκάδα της «Ένωσης»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έντονα αντέδρασε ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς για τα τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά φτερά πάνω από τη Βουλγαρία: Κοινές περιπολίες F-16 και Mig-29 - Φωτογραφίες

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Με το «Ferto» του Akylas έγινε η παρουσίασή του «Μανόλο» - Δείτε βίντεο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Κλειστός ο σταθμός του μετρό - Κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Με βαριά οφθαλμική κάκωση ο 17χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στα Ιωάννινα

20:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκό AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας: Μέσα ο Λεσόρ, εκτός ο Ρογκαβόπουλος

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Άγρια επίθεση σε 20χρονο - Τον τραυμάτισαν με νυστέρι και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Ολυμπιακός: Ο Τζέιμς πήγε στο γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ και παίζει κανονικά!

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

20:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν - Νεκρός ο δράστης - Πληροφορίες για επίθεση στη Νορβηγία

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε συναγωγή στη Νορβηγία

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για την ασφάλεια των τρένων: «Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στη φυλακή μητέρα 10 παιδιών - Κρατούσε σκλάβα 16χρονη για 25 χρόνια και της πετούσε χλωρίνη

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Άγρια επίθεση σε 20χρονο - Τον τραυμάτισαν με νυστέρι και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά φτερά πάνω από τη Βουλγαρία: Κοινές περιπολίες F-16 και Mig-29 - Φωτογραφίες

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στην Βυρητό, αγωνία στον Περσικό - Αμφιβάλλουν οι Ισραηλινοί για το αν είναι ζωντανός ο νέος Αγιατολάχ

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Με το «Ferto» του Akylas έγινε η παρουσίασή του «Μανόλο» - Δείτε βίντεο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν - Νεκρός ο δράστης - Πληροφορίες για επίθεση στη Νορβηγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ