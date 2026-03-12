Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

Η σημερινή γραπτή δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – η πρώτη από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν- δεν έβαλε τέλος στις φήμες για την κατάσταση της υγείας του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε βίντεο ούτε ηχογραφημένο μήνυμα που να δείχνει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι καλά και δίνει εντολές από τη νέα θέση του.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επέζησε από την επίθεση της 28ης Οκτωβρίου κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Sun, ο 56χρονος ηγέτης του Ιράν έχει χάσει τουλάχιστο το ένα από τα πόδια του και έχει τραυματιστεί σοβαρά στο στομάχι ή το συκώτι.

«Το ένα ή και τα δύο πόδια του έχουν ακρωτηριαστεί. Το συκώτι ή το στομάχι του έχουν επίσης υποστεί ρήξη. Φαίνεται ότι βρίσκεται επίσης σε κώμα», είπε πηγή στην εφημερίδα.

Ωστόσο φαίνεται ότι την εξουσία ασκούν τώρα οι Φρουροί της Επανάστασης που έχουν εντολή να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Πηγή της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε στην εφημερίδα Sun: «Είναι απολύτως αδιαμφισβήτητο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, η κατάστασή του δεν έχει ουσιαστική επίδραση στην πορεία του πολέμου, καθώς είναι μια μαριονέτα που έχει τοποθετηθεί στη θέση του από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτοί κατέχουν την εξουσία τώρα και κυβερνούν το Ιράν».

Σύμφωνα με πηγή στο Τεχεράνη, που επικαλείται η εφημερίδα Daily Mail, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα, στην ιστορική συνοικία της Τεχεράνης περιτριγυρισμένος από αξιωματούχους της ασφάλειας. Ένα τμήμα του νοσοκομείου έχει αποκλειστεί προκειμένου να προστατευθεί η ζωή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Μια πηγή, που δεν θέλει να κατονομαστεί από φόβο για αντίποινα, είπε ότι ο Sina University Hospital ανώτατος ηγέτης του Ιράν νοσηλεύεται υπό τη φροντίδα του υπουργού Υγείας του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Ζαφαργκάντι, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους χειρουργούς τραυμάτων στη χώρα.

Ο Ζαφαργκάντι έχει οκτώ χρόνια εμπειρίας σε χειρουργικές επεμβάσεις κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980. Παράλληλα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μαζί του στην ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι και ο ο έμπειρος χειρουργός, Μοχάμαντ Μαράσι, αδελφός της συζύγου του πρώην Προέδρου Ακμπάρ Χασέμι Ραφσαντζάνι.

Επιπλέον πριν από δύο ημέρες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν φέρεται να επισκέφθηκε στον νοσοκομείο τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και να ενημερώνεται πλήρως για την πορεία της υγείας του.

