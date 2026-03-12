Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Το πρώτο μήνυμα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

O Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Fars
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην πρώτη δημόσια δήλωσή του, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν. Παράλληλα σημείωσε πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε χώρες του Κόλπου.

«Το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του, αλλά θα συνεχίσει να επιτίθεται στις αμερικανικές βάσεις», είπε χαρακτηριστικά. Κάλεσε σε αυτό το πλαίσιο να κλείσουν άμεσα οι βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στη δήλωση ευχαριστεί επίσης «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό».

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έστειλε συλλυπητήρια στους ανθρώπους που «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν. «Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών... δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επίθεση σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ.

«Θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων μας», συνέχισε ο Χαμενεΐ.

Στο μήνυμά του, ευχαρίστησε τους Χούθι της Υεμένης και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου για την «υπεράσπιση του καταπιεσμένου λαού της Γάζας» και για το ότι «έσπευσαν να βοηθήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία παρά τα εμπόδια», καθώς και την ιρακινή αντίσταση για το «θάρρος» της.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μήνυμα ήταν ηχογραφημένο και όπως παρατηρούν τα ισραηλινά ΜΜΕ, δεν παρασχέθηκε καμία απόδειξη από το Ιράν πως ο Χαμενεΐ, είναι πράγματι ζωντανός.

«Εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων μας»

«Μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί περιορισμένη εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων, είναι προτεραιότητά μας να εκδικηθούμε για όλους. Το έγκλημα που διέπραξε σκόπιμα ο εχθρός στην υπόθεση του σχολείου θηλέων Shajarah Tayyiba Minab και σε ορισμένες παρόμοιες υποθέσεις κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτήν την προσπάθεια», σημείωσε ανάμεσα σε άλλα ο Χαμενεΐ και συνέχισε:

«Διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα παραβλέψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων σας. Η εκδίκηση που έχουμε στο μυαλό μας δεν περιορίζεται στο μαρτύριο του Ανώτατου Ηγέτη της Επανάστασης· κάθε μέλος του έθνους που μαρτυρεί από τον εχθρό αποτελεί ξεχωριστή υπόθεση στο φάκελο εκδίκησης μας».

«Ο υπηρέτης σας, Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ, έμαθε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων ταυτόχρονα με εσάς, μέσω της τηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι δύσκολο για μένα να ακουμπήσω στη θέση των δύο μεγάλων ηγετών, του μεγάλου Χομεϊνί και του μάρτυρα Χαμενεΐ» έγραψε ακόμα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν για την εκλογή του, προσθέτοντας πως «είχα το προνόμιο να επισκεφτώ το σώμα του (πατέρας του) μετά το μαρτύριό του. Αυτό που είδα ήταν ένα βουνό δύναμης και άκουσα ότι το υγιές χέρι του ήταν σφιγμένο σε γροθιά».

Απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, είπε πως «η διορατικότητα και η ευφυΐα του μεγάλου ιρανικού έθνους, η σταθερότητα, το θάρρος και η παρουσία του, έκαναν τους φίλους να θαυμάσουν και τους εχθρούς να μπερδευτούν. Εσείς, ο λαός, ήσασταν που ηγηθήκατε της χώρας και εγγυηθήκατε την εξουσία της», ενώ πρόσθεσε πως «ο δρόμος προς την απελευθέρωση από το σιωνιστικό καθεστώς θα είναι σύντομος», με μηνύματα και για τους Χούθι και τη Χεζμπολάχ: «Χωρίς αμφιβολία, η αλληλεγγύη των συνιστωσών του μετώπου αντίστασης θα συντομεύσει τον δρόμο προς την απελευθέρωση από την σιωνιστική εξέγερση. Η γενναία και πιστή Υεμένη δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τον καταπιεσμένο λαό της Γάζας, και η αφοσιωμένη Χεζμπολάχ έχει σπεύσει να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία παρά όλα τα εμπόδια, και η ιρακινή αντίσταση έχει ακολουθήσει με θάρρος την ίδια γραμμή».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΥΓΕΙΑ

Νέα ανακάλυψη μπορεί να προβλέψει κρίσεις άσθματος με υψηλή ακρίβεια

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε για να μπορέσει να «παντρευτεί» το Gemini: Μήνυση κατά της Google για το σύστημα AI

16:31ΕΥ ΖΗΝ

Ο κίνδυνος από τα μοντέλα ΑΙ που διαρκώς συμφωνούν και μας κολακεύουν

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ απαγόρευσε την προσευχή στον Πανάγιο Τάφο, στο τζαμί Αλ Άκσα και στο τείχος των δακρύων

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές παρά τη δημοσκοπική ανάκαμψη

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή»

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Τα HUAWEI Watch GT Runner 2 και HUAWEI FreeBuds Pro 5 ξεχώρισαν στη φετινή MWC, αποσπώντας πολλαπλά σημαντικά βραβεία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Στη «σκιά» νέων απειλών η ΕΥΠ – Από τους κατασκόπους-«ποινικούς» μέχρι τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω… gaming

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη για τον πνιγμό 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έξι διαρρήξεις σε 11 μέρες - Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις δράστες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Εξωτερικών απαντά στις προκλήσεις της Τουρκίας για τους Patriot: Αδιαπραγμάτευτη η αμυντική μας διάταξη

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Οι Patriot και τα F-16 καλύπτουν τον βουλγαρικό εναέριο χώρο»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ισραηλινή αεροπορία σφυροκοπά το δυτικό Ιράν - Στο στόχαστρο διοικητές και εκτοξευτές

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Σύλληψη 41χρονος για ναρκωτικά - Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης

15:42ΕΘΝΙΚΑ

Ναύαρχος Κονιδάρης στο Newsbomb: Το Ιράν δείχνει ότι θέλει να προσβάλλει κι άλλους - Η Σούδα είναι προστατευμένη

15:40ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη στις γυναίκες: Υπάρχουν διαφορές από τους άνδρες; Πλήρης οδηγός διάγνωσης και αντιμετώπισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο

13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετέδωσαν τον ιό HIV στην κόρη τους και δεν της επέτρεψαν να δει παιδίατρο μέχρι τα 6 χρόνια

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές παρά τη δημοσκοπική ανάκαμψη

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Στη «σκιά» νέων απειλών η ΕΥΠ – Από τους κατασκόπους-«ποινικούς» μέχρι τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω… gaming

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από δημοτικό σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ