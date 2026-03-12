Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην πρώτη δημόσια δήλωσή του, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν. Παράλληλα σημείωσε πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε χώρες του Κόλπου.

«Το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του, αλλά θα συνεχίσει να επιτίθεται στις αμερικανικές βάσεις», είπε χαρακτηριστικά. Κάλεσε σε αυτό το πλαίσιο να κλείσουν άμεσα οι βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στη δήλωση ευχαριστεί επίσης «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό».

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έστειλε συλλυπητήρια στους ανθρώπους που «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν. «Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών... δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επίθεση σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ.

«Θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων μας», συνέχισε ο Χαμενεΐ.

Στο μήνυμά του, ευχαρίστησε τους Χούθι της Υεμένης και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου για την «υπεράσπιση του καταπιεσμένου λαού της Γάζας» και για το ότι «έσπευσαν να βοηθήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία παρά τα εμπόδια», καθώς και την ιρακινή αντίσταση για το «θάρρος» της.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μήνυμα ήταν ηχογραφημένο και όπως παρατηρούν τα ισραηλινά ΜΜΕ, δεν παρασχέθηκε καμία απόδειξη από το Ιράν πως ο Χαμενεΐ, είναι πράγματι ζωντανός.

«Εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων μας»

«Μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί περιορισμένη εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων, είναι προτεραιότητά μας να εκδικηθούμε για όλους. Το έγκλημα που διέπραξε σκόπιμα ο εχθρός στην υπόθεση του σχολείου θηλέων Shajarah Tayyiba Minab και σε ορισμένες παρόμοιες υποθέσεις κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτήν την προσπάθεια», σημείωσε ανάμεσα σε άλλα ο Χαμενεΐ και συνέχισε:

«Διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα παραβλέψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων σας. Η εκδίκηση που έχουμε στο μυαλό μας δεν περιορίζεται στο μαρτύριο του Ανώτατου Ηγέτη της Επανάστασης· κάθε μέλος του έθνους που μαρτυρεί από τον εχθρό αποτελεί ξεχωριστή υπόθεση στο φάκελο εκδίκησης μας».

«Ο υπηρέτης σας, Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ, έμαθε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων ταυτόχρονα με εσάς, μέσω της τηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι δύσκολο για μένα να ακουμπήσω στη θέση των δύο μεγάλων ηγετών, του μεγάλου Χομεϊνί και του μάρτυρα Χαμενεΐ» έγραψε ακόμα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν για την εκλογή του, προσθέτοντας πως «είχα το προνόμιο να επισκεφτώ το σώμα του (πατέρας του) μετά το μαρτύριό του. Αυτό που είδα ήταν ένα βουνό δύναμης και άκουσα ότι το υγιές χέρι του ήταν σφιγμένο σε γροθιά».

Απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, είπε πως «η διορατικότητα και η ευφυΐα του μεγάλου ιρανικού έθνους, η σταθερότητα, το θάρρος και η παρουσία του, έκαναν τους φίλους να θαυμάσουν και τους εχθρούς να μπερδευτούν. Εσείς, ο λαός, ήσασταν που ηγηθήκατε της χώρας και εγγυηθήκατε την εξουσία της», ενώ πρόσθεσε πως «ο δρόμος προς την απελευθέρωση από το σιωνιστικό καθεστώς θα είναι σύντομος», με μηνύματα και για τους Χούθι και τη Χεζμπολάχ: «Χωρίς αμφιβολία, η αλληλεγγύη των συνιστωσών του μετώπου αντίστασης θα συντομεύσει τον δρόμο προς την απελευθέρωση από την σιωνιστική εξέγερση. Η γενναία και πιστή Υεμένη δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τον καταπιεσμένο λαό της Γάζας, και η αφοσιωμένη Χεζμπολάχ έχει σπεύσει να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία παρά όλα τα εμπόδια, και η ιρακινή αντίσταση έχει ακολουθήσει με θάρρος την ίδια γραμμή».