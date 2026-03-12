Χαλκιδική: Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη για τον πνιγμό 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης

Snapshot Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων οι τρεις ιδιοκτήτες της κατασκήνωσης, η ομαδάρχης ναυαγοσώστρια και ο αρχηγός της κατασκήνωσης, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου λόγω προβλήματος υγείας ενός κατηγορουμένου.

Η 8χρονη βρέθηκε νεκρή στην πισίνα της κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, αφού απουσίαζε από το γεύμα και την καταμέτρηση των παιδιών πριν το μεσημεριανό ύπνο.

Οι γονείς του παιδιού ζήτησαν την ταχεία απονομή δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου αναμενόταν να αρχίσει σήμερα η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική.

Έξι άτομα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κάθισαν στο εδώλιο οι έξι κατηγορούμενοι και η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου, εξαιτίας προβλήματος υγείας ενός εκ των κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους τρεις ιδιοκτήτες της κατασκήνωσης, την ομαδάρχη ναυαγοσώστρια, αλλά και τον αρχηγό της κατασκήνωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια.

Σε βαριά ατμόσφαιρα και συναισθηματική φόρτιση οι γονείς της άτυχης 8χρονης, αυτό που ζήτησαν είναι να αποδοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου του 2024 σε κατασκήνωση στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όταν η απουσία της 8χρονης διαπιστώθηκε μετά το μεσημεριανό φαγητό και όταν τα παιδιά είχαν φτάσει στα σπιτάκια, πριν την καταμέτρηση. Λίγο πριν κοιμηθούν -για το μεσημεριανό ύπνο- διαπιστώθηκε ότι δεν βρίσκονταν εκεί η 8χρονη και λίγο αργότερα τη βρήκαν χωρίς αισθήσεις της μέσα στην πισίνα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

